В Ельце показывают поздравительные телеграмы от министра Косыгина, композитора Хренникова

На выставке представлены телеграммы и поздравительные открытки.

В художественном отделе Елецкого краеведческого музея 5 января открылась выставка открыток и поздравительных телеграмм из коллекции Нины Васильевны Поповой «С Новым Годом!», сообщили в администрации Ельца.



Выставка 110-летию со дня рождения Нины Поповой - 9 января 1908 года. На открытии прозвучал рассказ о жизни известной землячки - общественного деятеля, стоявшей у истоков создания Международной Демократической Федерации Женщин (МДФЖ). Нина Васильевна Попова много лет являлась председателем Комитета советских женщин, на протяжении 20 лет возглавляла созданный ею Союз советских обществ дружбы и культурной связи СССР с зарубежными странами (ССОД), создала Дом дружбы, в 1953 году стала лауреатом международной Ленинской премии «За Укрепление мира между народами».



Среди экспонатов выставки - поздравительные открытки от В. Терешковой-Николаевой, от председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, председателя Правления Союза композиторов СССР Т.Н. Хренникова, зарубежные открытки, поздравительные телеграммы. Посетители также могут познакомиться с историей открытки и увидеть открытки 60-80-х годов двадцатого века.