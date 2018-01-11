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сегодня, 13:31

В Ельце показывают поздравительные телеграмы от министра Косыгина, композитора Хренникова

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#Выставка #поздравление
В Ельце показывают поздравительные телеграмы от министра Косыгина, композитора Хренникова

На выставке представлены телеграммы и поздравительные открытки.

В художественном отделе Елецкого краеведческого музея 5 января открылась выставка открыток и поздравительных телеграмм из коллекции Нины Васильевны Поповой «С Новым Годом!», сообщили в администрации Ельца.

Выставка 110-летию со дня рождения Нины Поповой - 9 января 1908 года. На открытии прозвучал рассказ о жизни известной землячки - общественного деятеля, стоявшей у истоков создания Международной Демократической Федерации Женщин (МДФЖ). Нина Васильевна Попова много лет являлась председателем Комитета советских женщин, на протяжении 20 лет возглавляла созданный ею Союз советских обществ дружбы и культурной связи СССР с зарубежными странами (ССОД), создала Дом дружбы, в 1953 году стала лауреатом международной Ленинской премии «За Укрепление мира между народами».

Среди экспонатов выставки - поздравительные открытки от В. Терешковой-Николаевой, от председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, председателя Правления Союза композиторов СССР Т.Н. Хренникова, зарубежные открытки, поздравительные телеграммы. Посетители также могут познакомиться с историей открытки и увидеть открытки 60-80-х годов двадцатого века.
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#Выставка #поздравление

Комментарии (3)

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Ошибка

сегодня, 15:47
Телеграмма всегда была!!!
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Фрау Фея

сегодня, 14:18
Какая же это милая прелесть,старые советские открытки,это особый,волшебный мир доброты и детства,я их тоже коллекционирую,особенно Новогодние открыточки. Очень люблю аккуратно перебирать и читать послания на оборотной стороне,каждую открытку рассматриваю по долгу,думаю о людях которым они принадлежали,ведь это кусочек счастья человека,который писал поздравления,и человека,которому они адресованы,в них столько теплоты и душевности,и теплота чувствуется,когда берешь открытку в руки.Cовременные открытки все равно не такие, какие были раньше.
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Как гость

сегодня, 13:50
Серёга, балбес убрать коменты это право которое остается за модератером сайта! читай условия сайта прежде чем статью указывать
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