Общество
сегодня, 16:41
В Липецк привезли африканскую заразу
В специальной лаборатории в Новосибирске определят, чем больна молодая липчанка.
В областную инфекционную больницу госпитализировали молодую липчанку, на новогодних праздниках отдыхавшую в одной из африканских стран. У неё подозревают то ли вирус Зика, то ли лихорадку Денге.
- Чтобы выяснить точно, чем больна женщина, её анализы отправлены на исследование в специализированную лабораторию Новосибирска, - сообщил GOROD48 главврач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев.
По словам Станислава Савельева, здоровью находящейся под наблюдением медиков туристке ничего не угрожает. Она также не представляет опасности для окружающих и как вирусоноситель.
- Чтобы выяснить точно, чем больна женщина, её анализы отправлены на исследование в специализированную лабораторию Новосибирска, - сообщил GOROD48 главврач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев.
По словам Станислава Савельева, здоровью находящейся под наблюдением медиков туристке ничего не угрожает. Она также не представляет опасности для окружающих и как вирусоноситель.
Pauluss
У НАС НА ЛТЗ
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Cunac
Гость
Боцман
бациллы - хлеб швейцарских фармацевтов
Y
пупок
???