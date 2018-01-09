В Липецк привезли африканскую заразу

В специальной лаборатории в Новосибирске определят, чем больна молодая липчанка.

В областную инфекционную больницу госпитализировали молодую липчанку, на новогодних праздниках отдыхавшую в одной из африканских стран. У неё подозревают то ли вирус Зика, то ли лихорадку Денге.



- Чтобы выяснить точно, чем больна женщина, её анализы отправлены на исследование в специализированную лабораторию Новосибирска, - сообщил GOROD48 главврач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев.



По словам Станислава Савельева, здоровью находящейся под наблюдением медиков туристке ничего не угрожает. Она также не представляет опасности для окружающих и как вирусоноситель.

