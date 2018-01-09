Общество

сегодня, 16:41

В Липецк привезли африканскую заразу

17 2761
#инфекция
В Липецк привезли африканскую заразу

В специальной лаборатории в Новосибирске определят, чем больна молодая липчанка.

В областную инфекционную больницу госпитализировали молодую липчанку, на новогодних праздниках отдыхавшую в одной из африканских стран. У неё подозревают то ли вирус Зика, то ли лихорадку Денге.

- Чтобы выяснить точно, чем больна женщина, её анализы отправлены на исследование в специализированную лабораторию Новосибирска, - сообщил GOROD48 главврач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев. 

По словам Станислава Савельева, здоровью находящейся под наблюдением медиков туристке ничего не угрожает. Она также не представляет опасности для окружающих и как вирусоноситель.
17 2761
#инфекция

Комментарии (17)

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Pauluss

25 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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У НАС НА ЛТЗ

28 минут назад
у нас на лтз в больнице её бы исследовали бы и вылечили бы за очень короткий срок !! у нас самые лучшие врачи вылечат и зика и бзика
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.

29 минут назад
сжечь ее надо
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Cunac

37 минут назад
Все правильно лучше уж родная крымская лихорадка!
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Гость

55 минут назад
Да ладно....эт у нее прививка вылезла что ей вмазали в детстве)))
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Боцман

сегодня, 18:55
Лучше Липецк с триппером, чем Анталья с пальмами))
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бациллы - хлеб швейцарских фармацевтов

сегодня, 18:35
не только из Африки , а с турко тайиландских курортов понатащили эболов ,нильских лихорадок и сони экзотических болезней, которыми специально заражают туриков ,что бы как тараканы развозили ее по домам. в СССР был санитарный кордон и балбесню шляться по чужбинам не пускали. мы обливали друг друга водой из многоразовых шприцов и никто не заразился. . заражают с целью пропихивать горы швейцарских ядов и противоядий. фармацевтический бизнес по величине второй после наркоторговли и первый после рынка оружия.Путин даже не знал .зачем частные западные фирмы покупают в России генный материал .
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Y

сегодня, 18:11
А нех по Африкам всяким шастать! Лучше уж родной триппер, чем африканский СПИД!
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пупок

сегодня, 18:10
мужикас м мужикам надо на суходрочку или пипец
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???

сегодня, 18:06
Сильно интересуюсь - а что ,поближе , стало быть лаборатории нет ? Что так прям в Новосибирск ?
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