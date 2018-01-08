Елена Коробкина с личным рекордом выиграла «Рождественские встречи» и претендует на солидную премию

Наша землячка выиграла первые соревнования года.

Победительница зимнего первенства Европы липчанка Елена Коробкина в Екатеринбурге выиграла «золотую» медаль традиционного турнира «Рождественские старты» памяти Эдуарда Яламова.

27-летняя липчанка была самой быстрой на дистанции 2000 метров. При этом до последних двух кругов Елена держалась в основном «пелотоне», а примерно за 350 метров до финиша вырвалась вперед и только наращивала свое преимущество.

Ее победный результат составил 5 минут 41,1 секунды и при этом стал рекордным за все время проведения «Рождественских встреч».

Второй прибежала к финишу Александра Гуляева (Москва/Ивановская обл.) - 5.42,12, замкнула «тройку» призеров Алена Шухтуева (Башкортостан) - 5.50,93.

Любопытно, что все три призера турнира установили и личные рекорды.

Турнир-2018 был ознаменован двумя высшими достижениями в истории «Рождественских встреч»: помимо Коробкиной рекорд соревнований поставил и неоднократный чемпион России Игорь Образцов (Ульяновская область), который пробежал 60 метров за 6,67 секунд.

Елена Коробкина прокомментировала свое выступление.

- Довольна и самим бегом, и результатом! – заявила она журналистам после финиша, -2000 метров бегаю почти каждый год. В прошлом, правда, эту дистанцию пропустила. В этом сезоне, наверное, буду бегать 3000 и 1500 метров. На зимний сезон главная цель - достойное выступление на чемпионате России и хороший результат».

Российская «королева спорта» по-прежнему отстранена от международных стартов, поэтому на данном этапе главный турниром для легкоатлетов является Зимний легкоатлетический тур ВФЛА, первым этапом которого как раз и стали старты в Екатеринбурге.

Спортсмены-участники получают очки, и по сумме всех этапов будут выявлены победитель и призеры зимнего тура, которые получат призовые деньги. Общий призовой фонд составит 1,5 миллиона рублей, при этом победителю достанутся 300 тысяч, второму призеру – 200 тысяч, третьему – 150 тысяч и так далее.

Сейчас после первого этапа Елена Коробкина занимает 3-е место с 1157 очками. Лидером является прыгун в высоту Даниил Лысенко – 1224 очка, показавший результат в 235 см и бегун Владимир Никитин – 1183 очков, пробежавший 3 000 метров за 7.42,83.



Фото rsport.ria.ru

