GOROD48-ретро: подвиг героя-лётчика

Лётчик Александр Петров сумел отвести самолет сначала от Липецка, а затем и от деревень Нарышкино и Васильевка.



17 мая 2001 года при подготовке к авиашоу над левобережьем Липецка загорелся самолет Су-27. Несмотря на отказ системы дистанционного управления, лётчик авиацентра Александр Петров сумел отвести самолет сначала от Липецка, а затем и от деревень Нарышкино и Васильевка. И только после этого катапультировался практически на критической отметке — 600 метров до земли.



21 февраля 2008 года указом президента России, за мужество и героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники и вооружения, Александру Петрову было присвоено звание Героя Российской Федерации. На торжественной церемонии в Кремле ему был вручили знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».



О том, каким был тот самый обычный тренировочный полёт 17 мая 2001 года, прославивший липецкого лётчика, — в сюжете телекомпании «ТВК».



К сожалению, в минувшем 2017 году, Герой России летчик-испытатель Александр Петров умер после тяжелой болезни.



Александр Петров родился 22 декабря 1952 года в Липецке, в семье военного лётчика. Летал на самолётах МиГ-21, МиГ-15, МиГ-17, выполнив при этом 760 испытательных полётов. Получил квалификации: «Военный лётчик 1-го класса», «Лётчик-испытатель авиационного полка ГНИКИ ВВС», «Инструктор парашютно-десантной подготовки», выполнил 130 прыжков с парашютом.



С 1983 по 1994 годы прошёл путь от лётчика-испытателя до командира 1-ой авиационной испытательной эскадрильи. В качестве ведущего лётчика-испытателя принимал участие в 78 различных испытаниях авиационной техники и вооружения. В двух испытательных полётах из-за отказов авиационной техники был вынужден катапультироваться (в 1984 году из самолёта МиГ-23МЛДГ из-за отказа топливной автоматики, в 1987 году из самолёта-мишени М-21М из-за отказа двигателя).



Принимал участие в различных показах маневренных возможностей самолётов Су-25, МиГ-29, Су-27. В 1991-м году в составе группы лётчиков-испытателей от 929-го ГЛИЦ выполнил перелёт на МиГ-29 из Ахтубинска в Малайзию.



С 1994 по 2001 год проходил службу в 4-м Центре боевого применения и переучивания лётного состава в городе Липецке в должности старшего лётчика-исследователя – начальника отдела боевого применения истребительной авиации.



В 1995 году принимал участие в совместных лётно-тактических учениях в Южно-Африканской Республике, где проводил воздушные бои на самолёте Су-27М (Су-35) против лётчиков ЮАР на самолётах «Мираж Р-3» и все воздушные бои выиграл.



В 2000 году участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики.



В марте 2000 года как один из наиболее подготовленных лётчиков ВВС обеспечивал перелёт президента России из Краснодара в Грозный и обратно, выполняя полёт на самолёте сопровождения СУ-27УБ и перевозя на своём борту аппаратуру специальной связи.

