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GOROD48-ретро: подвиг героя-лётчика

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#GOROD48-ретро
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GOROD48-ретро: подвиг героя-лётчика

Лётчик Александр Петров сумел отвести самолет сначала от Липецка, а затем и от деревень Нарышкино и Васильевка. 

17 мая 2001 года при подготовке к авиашоу над левобережьем Липецка загорелся самолет Су-27. Несмотря на отказ системы дистанционного управления, лётчик авиацентра Александр Петров сумел отвести самолет сначала от Липецка, а затем и от деревень Нарышкино и Васильевка. И только после этого катапультировался практически на критической отметке — 600 метров до земли. 

21 февраля 2008 года указом президента России, за мужество и героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники и вооружения, Александру  Петрову было присвоено звание Героя Российской Федерации. На торжественной церемонии в Кремле ему был вручили знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

О том, каким был тот самый обычный тренировочный полёт 17 мая 2001 года, прославивший липецкого лётчика, — в сюжете телекомпании «ТВК». 

К сожалению, в минувшем 2017 году,  Герой России летчик-испытатель Александр Петров умер после тяжелой болезни. 

Александр  Петров родился  22 декабря 1952 года в Липецке, в семье военного лётчика.  Летал на самолётах МиГ-21, МиГ-15, МиГ-17, выполнив при этом 760 испытательных полётов.  Получил квалификации: «Военный лётчик 1-го класса», «Лётчик-испытатель авиационного полка ГНИКИ ВВС», «Инструктор парашютно-десантной подготовки», выполнил 130 прыжков с парашютом.

С 1983 по 1994 годы прошёл путь от лётчика-испытателя до командира 1-ой авиационной испытательной эскадрильи. В качестве ведущего лётчика-испытателя принимал участие в 78 различных испытаниях авиационной техники и вооружения. В двух испытательных полётах из-за отказов авиационной техники был вынужден катапультироваться (в 1984 году из самолёта МиГ-23МЛДГ из-за отказа топливной автоматики, в 1987 году из самолёта-мишени М-21М из-за отказа двигателя).

Принимал участие в различных показах маневренных возможностей самолётов Су-25, МиГ-29, Су-27. В 1991-м году в составе группы лётчиков-испытателей от 929-го ГЛИЦ выполнил перелёт на МиГ-29 из Ахтубинска в Малайзию.

С 1994 по 2001 год проходил службу в 4-м Центре боевого применения и переучивания лётного состава в городе Липецке в должности старшего лётчика-исследователя – начальника отдела боевого применения истребительной авиации.

В 1995 году принимал участие в совместных лётно-тактических учениях в Южно-Африканской Республике, где проводил воздушные бои на самолёте Су-27М (Су-35) против лётчиков ЮАР на самолётах «Мираж Р-3» и все воздушные бои выиграл.

В 2000 году участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики.

В марте 2000 года как один из наиболее подготовленных лётчиков ВВС обеспечивал перелёт президента России из Краснодара в Грозный и обратно, выполняя полёт на самолёте сопровождения СУ-27УБ и перевозя на своём борту аппаратуру специальной связи.
7 1779
#GOROD48-ретро
5

Комментарии (7)

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Гражданин

49 минут назад
Не знал, что он умер. Светлая память прекрасному датчику и хорошему, скромному человеку! С большим почтением!
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сергей

сегодня, 17:15
лётчики не умирают... они улетают... и навсегда остаются в небе... "пусть земля тебе будет небом" небоhttps://testpilot.ru/base/2009/02/petrov-a-p/...
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пожалусто

сегодня, 14:37
заведите канал в ютубе и выкидывайте туда весь архив видео по годам, это будет бесценно
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F16

сегодня, 13:11
Сколько много классных архивных записей ТВК осталось, жаль всего пересмотреть жизни не хватит. Хотелось бы увидеть сюжеты с открытия МСЧ "Липецкэнерго", что на Матырском, и с концерта "Алисы" декабря 1995 года. Я знаю, у вас есть эти записи.
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Серёга

сегодня, 11:57
Его героизм безспорен, а теперь немного истории.Самолеты из Воронежа летали почти в сто городов! До распада СССР аэропорт обслуживал свыше 1 млн пассажиров в год. А сегодня?в Воронеже аэропорт все-таки сохранился и продолжает работать. В отличие от других, которые просто исчезли с авиационной карты России. Приведу цифры. На начало 1990-х годов действовало 1450 аэродромов. Сегодня осталось 282. Столько же, сколько лишь в одном из 51 штата США - на Аляске. Всего в США насчитывается 13 500 аэропортов и аэродромов. Есть куда летать, есть обширная маршрутная сеть, и все это поддерживает устойчивый потребительский спрос на авиаперевозки. Китай осуществляет планы строительства 100 аэродромов в год. А какие планы у России? Невидимая рука рынка пустила под откос тысячу с лишним аэродромов, оставив миллионы людей, прежде всего районов Дальнего Востока и Крайнего Севера, без услуг авиации.
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Боцман

сегодня, 11:31
Остатки былой мощи великих советских ВВС. А Петров этот- настоящий герой.
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слава России Слава Героям России

сегодня, 10:48
слава России Слава Героям России
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