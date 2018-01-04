Происшествия

сегодня, 11:47

Пожар в Липецкой многоэтажке обернулся потопом

14 4078
#пожар
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Пожар в Липецкой многоэтажке обернулся потопом

Вода из поврежденной батареи залила квартиры с первого по седьмой этаж.

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Напомним, что сегодня в пять утра на улице Филипченко в Липецке  загорелась одна из квартир дома №7/3. Пламя тушили несколько отделений пожарных оснащенных автолестницей. В результате ЧП повреждены личные вещи и внутренняя отделка на площади 3 кв.м

В социальных сетях жильцы дома рассказали, что горела квартира на седьмом этаже 9-этажного дома.

- Виновница пожара женщина, уснувшая пьяной, с сигаретой, загорелся матрас под ней. Женщина живая, никто не пострадал. На данный момент выбили дверь, пожар ликвидирован, прорвало батарею, вода дошла до 1 этажа, всех затопило, до сих пор не можем дождаться слесарей, чтобы перекрыть воду,      пишут жильцы дома.


14 4078
#пожар
1

Комментарии (14)

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Анастасия Захарова

10 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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Законы физики

сегодня, 17:04
С седьмого по первый.А ни как не наоборот
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Нюша

сегодня, 15:38
Судя по написанию статьи журналист хорошо встретил Новый год!
ответить

555

сегодня, 15:24
Трубы возможно полипропиленовые стояли. поэтому и потоп случился.
ответить

не понял

сегодня, 15:09
Батарею прорвало из-за пожара что ли ???
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Олег

сегодня, 14:31
В Липецке нет улицы ФиЛЛипченко, есть - Филипченко)
ответить

Сонный пожарник

сегодня, 14:13
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
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Оля

сегодня, 14:00
Это молодоженка ,там одна П ьянь живет
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Любопытная

сегодня, 13:45
Площадь пожара 3 кв.м тушило несколько отделений пожарных.Неужели аж со всего Липецка съехались? А кто повредил батарею?
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спец

сегодня, 13:19
хх, это была специальная сигарета
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