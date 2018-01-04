Пожар в Липецкой многоэтажке обернулся потопом

Вода из поврежденной батареи залила квартиры с первого по седьмой этаж.

Напомним, что сегодня в пять утра на улице Филипченко в Липецке загорелась одна из квартир дома №7/3 . Пламя тушили несколько отделений пожарных оснащенных автолестницей. В результате ЧП повреждены личные вещи и внутренняя отделка на площади 3 кв.м

В социальных сетях жильцы дома рассказали, что горела квартира на седьмом этаже 9-этажного дома.

- Виновница пожара женщина, уснувшая пьяной, с сигаретой, загорелся матрас под ней. Женщина живая, никто не пострадал. На данный момент выбили дверь, пожар ликвидирован, прорвало батарею, вода дошла до 1 этажа, всех затопило, до сих пор не можем дождаться слесарей, чтобы перекрыть воду, пишут жильцы дома.



