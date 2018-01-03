В Липецкой области произошло побоище в кафе

Одному из пострадавших проломили голову кастетом

В паблике поселка Добринка, размещено сообщение местной жительницы, рассказавшей о произошедшей драке в кафе «Молодежное», и опубликовавшей фото пострадавших.

По словам женщины, 1 января в кафе были зверски избиты двое мужчин – директор одного из добринских магазинов и работник общепита.

По словам женщины избиение - дело рук местного боксера по прозвищу Тралик и его друзей.

«Семеро на двоих, били, чем попало. Всё кафе было улита кровью, а полиция в этот день даже не дежурила. Вот так развлекаются боксёры в свободное время!

Так же этим же вечером поступил в больницу со сломанной челюстью молодой человек (который был избит этой же компанией). Его запугали до такой степени, поэтому ему пришлось сказать, что он упал…

«Мой муж сейчас лежит в больнице. У него сотрясение мозга, голова зашита от удара кастетом. У второго мужчины сломан нос, выбиты зубы и сломаны рёбра. Мои дети, увидев в таком состоянии отца, плакали весь день.

Скоро будет невозможно выйти из дома, мы не первые пострадавшие. В том году был обстрелян мужчина, который тоже написал на них заявление в полицию.

У меня тоже растут два сына, и я не хочу, чтобы, когда они вырастут эти подонки вели беспредел в Добринке», сообщила жительница Добринки.

По словам женщины, заявление в полицию написано.





Фото: vk.com