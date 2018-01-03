Происшествия

вчера, 20:55

В Липецкой области произошло побоище в кафе

104 8831
#драка #избиение #кафе
8
В Липецкой области произошло побоище в кафе

Одному из пострадавших проломили голову кастетом

В паблике поселка Добринка, размещено сообщение местной жительницы, рассказавшей о произошедшей драке в кафе «Молодежное», и опубликовавшей фото пострадавших.

По словам женщины, 1 января в кафе были зверски избиты двое мужчин – директор одного из добринских магазинов и работник общепита.

По словам женщины избиение  - дело рук местного боксера по прозвищу Тралик и его друзей.

«Семеро на двоих, били, чем попало. Всё кафе было улита кровью, а полиция в этот день даже не дежурила. Вот так развлекаются боксёры в свободное время!

Так же этим же вечером поступил в больницу со сломанной челюстью молодой человек (который был избит этой же компанией). Его запугали до такой степени, поэтому ему пришлось сказать, что он упал…

«Мой муж сейчас лежит в больнице. У него сотрясение мозга, голова зашита от удара кастетом. У второго мужчины сломан нос, выбиты зубы и сломаны рёбра. Мои дети, увидев в таком состоянии отца, плакали весь день.

Скоро будет невозможно выйти из дома, мы не первые пострадавшие. В том году был обстрелян мужчина, который тоже написал на них заявление в полицию.

У меня тоже растут два сына, и я не хочу, чтобы, когда они вырастут эти подонки вели беспредел в Добринке»,  сообщила жительница Добринки.

По словам женщины, заявление в полицию написано.


Фото: vk.com

 

104 8831
#драка #избиение #кафе
8

Комментарии (104)

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Добринская братва

46 минут назад
Тралик , Коля -Трактор , Петя - Солома , Дима-Навоз , Гриша-Колорадский , Гена-Дояр .
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Хохленок со стинола

сегодня, 05:38
Когда мои родственники приедут тоже будем ватников гонять
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Евгения Панова

сегодня, 05:19
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косой

сегодня, 05:19
я его на кунак натяну приеду 7 числа
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быдло - в стойло

сегодня, 04:33
при ликвидации воровской власти мы наедем порядок как в СССР.
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плакатный патриотизм не единой России

сегодня, 04:31
Гость. Я, ..верно . бандитизм разгул уличного криминала это нормально при самостийности .
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Юрий.

сегодня, 04:07
* , а не боксеры . 8 го числа поеду в добринку я с ним встречусь
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Гость

сегодня, 03:58
Тили-тили, трали-вали
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Гость. Я

сегодня, 03:33
Вы прям все про него так пишите что аж страшно читать!! показал бы нам)а то мы от любопытства щас лопним!
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Гость. Я

сегодня, 03:30
Вы прям все про него
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