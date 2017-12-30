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По факту «зачистки» в елецком кафе возбуждено уголовное дело

29 1156
#кафе #спецоперация
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По факту «зачистки» в елецком кафе возбуждено уголовное дело

В Липецкой области по результатам доследственной проверки законности действий сотрудников полиции при проведении спецоперации в елецком кафе возбуждено уголовное дело.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области по результатам доследственной проверки событий, произошедших в ночь на 18 ноября в одном из развлекательных заведений города Ельца, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с применением насилия или с угрозой его применения).

По данным следствия, ночью 18 ноября 2017 года сотрудники спецподразделений регионального УМВД России, действуя в рамках проводимых оперативных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  превысили свои полномочия, применив физическую силу к посетителям кафе «Кара-Кум». Силовики во время спецоперации в помещении развлекательного заведения подвергли избиению жителей Ельца, причинив им физическую боль.

Все обстоятельства ночного инцидента выясняют следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР. В настоящее время установлены все должностные лица, задействованные в спецоперации, а также потерпевшие от действий силовиков. Для определения степени и тяжести причиненного им вреда назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме этого, на баллистическую экспертизу отправлена гильза, найденная работниками развлекательного заведения после ухода силовиков. Выводы экспертов помогут следователям в установлении лица, приобретенного патрон в специализированном магазине, а также тип оружия, из которого был произведен выстрел. В ходе следствия также будет исследована изъятая из отдела полиции видеозапись ночного инцидента в елецком кафе, которая является одним из главных доказательств по уголовному делу. Его  расследование продолжается и находится на контроле Председателя СК России Александра Бастрыкина.
29 1156
#кафе #спецоперация
1

Комментарии (29)

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Хе

5 минут назад
Блль, что то про наркоманов никто не оповестил ахаха смех
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02

7 минут назад
Вот так, о да если бы не полиция все было бы в норме устроили произвол , сейчас наша полиция это первые нарушители всех прав если хотите чтоб дело завели без причин , чтоб наркоты вам накидали , чтоб дело сшили белыми нитками это как раз звоните 02 или отдел Новолипецкого Талалыхина там именно такие и работают
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Derbo

9 минут назад
что значит продолжается? если бросишь все пипецопасть в органы на серанские и офицерские должностя нужно было заплатить, походу нечего не поменялось, вот вам и результат, дальше только хуже. Очень много в последнее время происшествий с сотрудниками, зач
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Блль

26 минут назад
Причинили физическую боль наркоманам. Ха ха ха
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Бастрыкин

28 минут назад
что значит продолжается? если бросишь все пипец
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интересно

33 минуты назад
а почему не проводят проверку в еще одном кафе Ельца где есть видио как избивают и охранника и посетителей уже не полиция а гражданские А вообще нормальные граждане по таким забегаловкам не ходят там культурно нет возможности отдохнуть . и опасно
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Поп Кирюшка

37 минут назад
Гамлета в Ростов .
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Вот так

56 минут назад
Интересно,а почему не кто не пишет и не говорит что в этот день в этом клубе убили двух человек и если бы не полиция то возможно там могли быть ещё большие жертвы
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Кавказец

сегодня, 17:01
Это всего лишь туман над Пакистаном. Ничего серьезного
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Опа

сегодня, 17:00
Вы такие здесь все наивные!
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