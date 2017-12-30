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По факту «зачистки» в елецком кафе возбуждено уголовное дело
В Липецкой области по результатам доследственной проверки законности действий сотрудников полиции при проведении спецоперации в елецком кафе возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, ночью 18 ноября 2017 года сотрудники спецподразделений регионального УМВД России, действуя в рамках проводимых оперативных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, превысили свои полномочия, применив физическую силу к посетителям кафе «Кара-Кум». Силовики во время спецоперации в помещении развлекательного заведения подвергли избиению жителей Ельца, причинив им физическую боль.
Все обстоятельства ночного инцидента выясняют следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР. В настоящее время установлены все должностные лица, задействованные в спецоперации, а также потерпевшие от действий силовиков. Для определения степени и тяжести причиненного им вреда назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме этого, на баллистическую экспертизу отправлена гильза, найденная работниками развлекательного заведения после ухода силовиков. Выводы экспертов помогут следователям в установлении лица, приобретенного патрон в специализированном магазине, а также тип оружия, из которого был произведен выстрел. В ходе следствия также будет исследована изъятая из отдела полиции видеозапись ночного инцидента в елецком кафе, которая является одним из главных доказательств по уголовному делу. Его расследование продолжается и находится на контроле Председателя СК России Александра Бастрыкина.
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