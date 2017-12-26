Карантин продолжается в трёх школах Липецка

Болеют дети в школах №2, 16 и 68.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 26 декабря, по причине отсутствия на уроках более 20% учеников на карантин по ОРВИ закрыты 4 класса в 3 школах Липецка: № 2, 16, 68.

Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 5687 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости соответствует уровню прошлой недели и ниже расчетного эпидемического порога (– 2%). Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 79,6% всех случаев за неделю, показатели заболеваемости ниже пороговых уровней во всех возрастных группах, за исключением детей 3-6 лет – на уровне эпидпорога (+2%). Уровень госпитализации составил 3,5%, что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 71,6%. В Липецке зарегистрировано 4072 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости соответствует уровню прошлой недели и ниже расчетного эпидемического порога на 14%. 80,7% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.