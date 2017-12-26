Рассказ детей на федеральном канале об издевательствах матери и ее сожителя проверит следствие

Дети заявили о сексуальном насилии.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области по сообщению средств массовой информации о возможных противоправных действиях многодетной матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, сегодня днем в эфире программы одного из федеральных телеканалов во время обсуждения истории многодетной матери из Липецкой области, которую ограничили в родительских правах, ее 11-летний сын и 9-летняя дочь рассказали об издевательствах на ними матери и ее сожителя, в том числе о действиях сексуального характера.







Для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств следствием будет проведен исчерпывающий комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, результаты которых помогут в установлении объективной истины. В случае подтверждения доводов, прозвучавших в эфире федерального канала, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

