Происшествия

вчера, 19:56

Рассказ детей на федеральном канале об издевательствах матери и ее сожителя проверит следствие

11 3361
#насилие
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Рассказ детей на федеральном канале об издевательствах матери и ее сожителя проверит следствие

Дети заявили о сексуальном насилии.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области по сообщению средств массовой информации о возможных противоправных действиях многодетной матери возбуждено уголовное  дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, сегодня днем в эфире программы одного из федеральных телеканалов во время обсуждения истории многодетной матери из Липецкой области, которую ограничили в родительских правах, ее 11-летний сын и 9-летняя дочь рассказали об издевательствах на ними матери и ее сожителя, в том числе о действиях сексуального характера.



Для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств следствием будет проведен исчерпывающий комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, результаты которых помогут в установлении объективной истины. В случае подтверждения доводов, прозвучавших в эфире федерального канала, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.
11 3361
#насилие
3

Комментарии (11)

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Гость

13 минут назад
Эта тварь работает в поликлинике на ЛТЗ уборщицей!!!
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Sergey

сегодня, 03:18
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игп

сегодня, 03:07
Это ерунда. Обидно что моему вождю Навальному пинка дали
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Липчанин

сегодня, 01:32
Фу какое позорище. Мерзкие оба и сожитель, и дырка, именуемая мамашей. Бедные детишки, которые появляются от таких отбросов.
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МММ

сегодня, 00:57
Это Альбертик из Измалково? Очень похож.
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С.С.

сегодня, 00:14
Очень жаль детей,ни в коем случае с матерью-с такой матерью нельзя давать даже словом обмолвица!Нормальных матерей не ограничивают в родительских правах....А это прошмандовка,нет гарантии что через неделю вся эта песня по новой не начнется.Дети должны остаться с отцами.Скромные но порядочные семьи а детям не богатсво нужно а богатая любовь и в этих семьях они любимы.Ольге низкий поклон,сто рожает не боиться и воспитывает и отдает должное детям,ласку,заботу,теплоту и любовь.Все правильно,рожает,воспитывает и молодец-а тут уж ЭТО ДОЛГ ГОСУДАРСТВА ПОМОГАТЬ ТАКИМ СЕМЬЯМ.Любая мне кажется рожавшая девушка хотя бы одного ребенка скажет:Ольга умница и морально сильный человек.Дай БОГ СЧАСТЬЯ ЭТОЙ СЕМЬЕ!!!!!!
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Понослоник

вчера, 23:56
Про меня забыли, не порядок http://vrn.mk.ru/articles/2016/03/23/moskovskaya-proverka-vskryla-massovye-narusheniya-v-lipeckoy-gibdd.html
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Вот оно что

вчера, 23:53
Чтобы наших коррупционеров в погонах осудили, нужно попасть на федеральные каналы. Лучше писать в Человек и закон.
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зачем такие бабы

вчера, 23:53
размножаются? зачем ей дети, когда ей над пить и гулять с сожителями. Один сожитель отвалил - надо искать другого Деньги ей нужны на шмотье новое и краску для волос и пр. денег у нее на детей нет. Она уже старая. Нужно деньги на ботокс. Конечно, сейчас сожители все больше интересуются одинокими женщинами с дочерьми. чтобы у них было все как в порно: мамка с дочей. Этот сюжет сейчас в ходу .
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Берия

вчера, 23:51
Нашему СУ СК надо много чего проверять, а начинать надо с главного оборотня в погонах http://vrn.mk.ru/articles/2016/06/08/policeyskie-i-vory.html
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