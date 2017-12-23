сегодня, 10:33
Зюганов возглавит избирательный штаб Павла Грудинина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина удачной кандидатурой на выборах президента и подтвердил, что будет руководить его избирательным штабом.
"Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании", - заявил Зюганов журналистам в кулуарах съезда ЦК КПРФ.
Он также отметил, что возглавляя высший совет народно-патриотических сил, он будет руководить "по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав".
"С точки зрения политики мы устанавливаем, восстанавливаем форму правления советской системы".
Зюганов напомнил, что в пятницу пленум ЦК КПРФ выдвинул Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты, и основанием этому стали праймериз. По его словам, это "очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей".
В субботу съезд по итогам выступлений и дискуссии, как ожидается, утвердит кандидатуру Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ.
"Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием. Приглашаю завтра на съезд", - заявил накануне Зюганов.