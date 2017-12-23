В России

сегодня, 10:33

Зюганов возглавит избирательный штаб Павла Грудинина

271
#Зюганов #Грудинин #КПРФ #выборы-2018 #президент
Зюганов возглавит избирательный штаб Павла Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина удачной кандидатурой на выборах президента и подтвердил, что будет руководить его избирательным штабом.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты, - передает "Интерфакс".

"Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании", - заявил Зюганов журналистам в кулуарах съезда ЦК КПРФ.

Он также отметил, что возглавляя высший совет народно-патриотических сил, он будет руководить "по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав".

"С точки зрения политики мы устанавливаем, восстанавливаем форму правления советской системы".

Зюганов напомнил, что в пятницу пленум ЦК КПРФ выдвинул Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты, и основанием этому стали праймериз. По его словам, это "очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей".

В субботу съезд по итогам выступлений и дискуссии, как ожидается, утвердит кандидатуру Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ.

"Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием. Приглашаю завтра на съезд", - заявил накануне Зюганов.
271
#Зюганов #Грудинин #КПРФ #выборы-2018 #президент

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ивановской области возбудили дело после обрушения части жилого дома‍
#Иваново #обрушение
1
В Ивановской области возбудили дело после обрушения части жилого дома‍

сегодня, 12:02

В России
В Ставропольском крае 13 человек пострадали и двое погибли в ДТП с маршруткой
#Ставрополь #ДТП с маршруткой #жертвы
В Ставропольском крае 13 человек пострадали и двое погибли в ДТП с маршруткой

сегодня, 11:58

В России
Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля‍
#Путин #Кремль #хоккей
Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля‍

сегодня, 11:53

В России
На Урале 17-летний подросток протаранил группу пешеходов
#Урал #ДТП
На Урале 17-летний подросток протаранил группу пешеходов

сегодня, 11:49

В России
В «Газпроме» ответили на заявление «Нафтогаза» о победе в суде‍
#Газпром #Нафтогаз #Украина
В «Газпроме» ответили на заявление «Нафтогаза» о победе в суде‍

сегодня, 11:27

В России
Лавров и Джонсон обменялись выпадами на пресс-конференции‍
#Лавров #Джонсон #Россия
Лавров и Джонсон обменялись выпадами на пресс-конференции‍

сегодня, 10:38

В России