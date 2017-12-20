Общество

34 минуты назад

Накануне обильного снегопада предпринимателям напоминают о правилах благоустройства

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#снегопад #благоустройство
Накануне обильного снегопада предпринимателям напоминают о правилах благоустройства

По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 19 по 25 декабря 2017 года ожидаются неблагоприятные погодные условия: колебания температуры воздуха от 10 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем. Пройдут обильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. 


В связи с этим управление потребительского рынка администрации города напоминает, что согласно Правилам благоустройства собственники зданий, сооружений и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации обязаны производить:

- своевременный сбор и вывоз отходов, снега, удаление сосулек с крыш, наледи,
- уборку входных площадок, ступеней зданий, сооружений.

В случае неисполнения требований Правил благоустройства территорий города Липецка в соответствии с Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях собственникам или иным законным владельцам нежилых зданий, строений и сооружений или уполномоченным лицам придется заплатить штраф в размере:

для граждан от 500 до 3 тыс. руб.;

для должностных лиц от 3 до 10 тыс. руб.;

для юридических лиц от 10 до 50 тыс. руб.
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#снегопад #благоустройство

Комментарии (2)

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Сергей 13

2 минуты назад
321, У них там с памятью нормально в этом плане,до обеда вся техника там.
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321

16 минут назад
Про администрацию не забудьте, ей тоже необходимо напомнить.
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