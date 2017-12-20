Накануне обильного снегопада предпринимателям напоминают о правилах благоустройства

По данным Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 19 по 25 декабря 2017 года ожидаются неблагоприятные погодные условия: колебания температуры воздуха от 10 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем. Пройдут обильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.



В связи с этим управление потребительского рынка администрации города напоминает, что согласно Правилам благоустройства собственники зданий, сооружений и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации обязаны производить:



- своевременный сбор и вывоз отходов, снега, удаление сосулек с крыш, наледи,

- уборку входных площадок, ступеней зданий, сооружений.



В случае неисполнения требований Правил благоустройства территорий города Липецка в соответствии с Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях собственникам или иным законным владельцам нежилых зданий, строений и сооружений или уполномоченным лицам придется заплатить штраф в размере:



для граждан от 500 до 3 тыс. руб.;



для должностных лиц от 3 до 10 тыс. руб.;



для юридических лиц от 10 до 50 тыс. руб.