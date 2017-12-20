Общество
сегодня, 12:04
Липчан просят оценить доступность алкоголя во дворах
Так ли нужны там магазины?
Управление потребительского рынка и ценовой политики обратилось к жителям Липецкой области с вопросом «Допустимо ли наличие магазина, торгующего алкоголем, во дворе жилого дома?». На выражение мнение у липчан срок до 19 января.
- В связи с введенным запретом на размещение магазинов в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, вход для покупателей в которые организован со стороны двора или бокового фасада, магазины, торгующие алкоголем, стали открываться в отдельно стоящих зданиях и иным способом размещать магазины так, что торговля осуществляется со стороны дворов других жилых домов. Управление просит высказать отношение к продаже алкогольной продукции во дворах жилых домов, а именно местах, используемых жителями домов, для проведения досуга, отдыха, - указано в обращении.
Высказать свою позицию могут пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных». Помимо «да» и «нет», есть функция обоснованного ответа.
- В связи с введенным запретом на размещение магазинов в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, вход для покупателей в которые организован со стороны двора или бокового фасада, магазины, торгующие алкоголем, стали открываться в отдельно стоящих зданиях и иным способом размещать магазины так, что торговля осуществляется со стороны дворов других жилых домов. Управление просит высказать отношение к продаже алкогольной продукции во дворах жилых домов, а именно местах, используемых жителями домов, для проведения досуга, отдыха, - указано в обращении.
Высказать свою позицию могут пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных». Помимо «да» и «нет», есть функция обоснованного ответа.
ник
у вас тоже дрищ после разливного пива
После бокалов-
Саня
Не хочешь- не ходи,
отпетушитель
Пенс
Липчанин
ольга
Наконец то