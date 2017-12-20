Общество

сегодня, 12:04

Липчан просят оценить доступность алкоголя во дворах

13 381
#алкоголь #торговля #опрос
Липчан просят оценить доступность алкоголя во дворах

Так ли нужны там магазины?

Управление потребительского рынка и ценовой политики обратилось к жителям Липецкой области с вопросом «Допустимо ли наличие магазина, торгующего алкоголем, во дворе жилого дома?». На выражение мнение у липчан срок до 19 января.

- В связи с введенным запретом на размещение магазинов в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, вход для покупателей в которые организован со стороны двора или бокового фасада, магазины, торгующие алкоголем, стали открываться в отдельно стоящих зданиях и иным способом размещать магазины так, что торговля осуществляется со стороны дворов других жилых домов. Управление просит высказать отношение к продаже алкогольной продукции во дворах жилых домов, а именно местах, используемых жителями домов, для проведения досуга, отдыха, - указано в обращении.

Высказать свою позицию могут пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных». Помимо «да» и «нет», есть функция обоснованного ответа.
13 381
#алкоголь #торговля #опрос

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ник

2 минуты назад
у вас тоже дрищ после разливного пива , у тебя одного плюс дрищ мозга
ответить

у вас тоже дрищ после разливного пива

6 минут назад
Липчан больше интересует почему дрищ после пива
ответить

После бокалов-

7 минут назад
После работы
ответить

Саня

8 минут назад
Спасибо, при желании всегда можно купить, хотя качество оставляет желать лучшего.
ответить

Не хочешь- не ходи,

9 минут назад
ольга, а мне нравится,после бокалов, пару бокалов свежака выпить.у тебя муж алкан,пьёт без меры,всем барам уже задолжал,вот ты и против.
ответить

отпетушитель

12 минут назад
я чмо неодекватное !
ответить

Пенс

17 минут назад
ВСЕ ОТЛИЧНО))) бухла на каждом углу.
ответить

Липчанин

17 минут назад
Напьются и за Пу голосовать
ответить

ольга

22 минуты назад
г.Липецк ул. БОРОДИНСКАЯ 47-А В нашем доме ЧЕТЫРЕ ПИВНЫХ БАРА!!!! А еще и магазин "КРАСНОЕ-БЕЛОЕ" - СПИВАЙСЯ НАРОД. МЫ ПРОТИВ !!!
ответить

Наконец то

37 минут назад
На соколе ,ул Репина,в частном секторе появилась нормальная пивная голдберг,со свежей разливухой,в шаговой доступности.приятно можно посидеть,да и дом не далеко.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанкам пришлось тащить коляску по лестнице из-за заваленного снегом пандуса
#снег #уборка #пандус
5
Липчанкам пришлось тащить коляску по лестнице из-за заваленного снегом пандуса

31 минуту назад

Общество
#транспорт #инициатива
5
Автобус №325 сменит маршрут

45 минут назад

Общество
Дом в Липецке украсит огромный граффити-портрет Сергея Бодрова
#Сергей Бодров #граффити
15
Дом в Липецке украсит огромный граффити-портрет Сергея Бодрова

сегодня, 11:26

Общество
Председатель департамента градостроительства и архитектуры ушла в отставку
#кадры
1
Председатель департамента градостроительства и архитектуры ушла в отставку

сегодня, 10:34

Общество
В Липецкой области отпраздновали 100-летие Всероссийской чрезвычайной комиссии
#коммунисты
18
В Липецкой области отпраздновали 100-летие Всероссийской чрезвычайной комиссии

сегодня, 10:11

Общество
442 ученика стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
#образование #олимпиада
2
442 ученика стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

сегодня, 09:41

Общество