Новости в instagram
сегодня, 19:03
Липецкая вечЁрка: домашнее насилие, проезд за 1 500 рублей и несносный киоск
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 19 декабря.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено трагедии, произошедшей в Лебедяни. Там ,мужчина забил насмерть сожительницу. 28-летняя потерпевшая провела в коме шесть дней и скончалась 14 декабря в реанимационном отделении Лебедянской районной больницы.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про небывалый итог поездки на автобусе. « Когда юноша приложил свою фиолетовую карту к валидатору автобуса 40-го маршрута, то сначала услышал, что на ней недостаточно средств, а затем убедился в этом, увидев билет. В нем было написано, что остаток его средств составляет минус 1530 рублей!».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме борьбе с нелегальной торговлей. Сегодня ночью в Липецке в районе дома №21 по улице Семашко шла война за киоск. Очередной снос незаконно установленного киоска провалился: возник конфликт, администрации города было оказано существенное противодействие. По словам очевидцев, дорогу спецтехнике преградили чоповцы, охраняющие объект.
Горячо в комментариях к новости про будущее разворотной площадки автобусов на 19-ом микрорайоне. Докладчик, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка Вера Андреева, детально рассказала депутатам о том, почему следует согласиться с просьбой первого заместителя главы региона Юрия Божко и передать земельный участок площадью 8100 кв.м. с находящимися там объектами остаточной стоимостью 27 тысяч рублей воронежскому застройщику.
Между тем, особо импонируют читателям тонкости липецких новогодних корпоративов. Интересная статья о том, как мы почти отгуляли праздник.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено трагедии, произошедшей в Лебедяни. Там ,мужчина забил насмерть сожительницу. 28-летняя потерпевшая провела в коме шесть дней и скончалась 14 декабря в реанимационном отделении Лебедянской районной больницы.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про небывалый итог поездки на автобусе. « Когда юноша приложил свою фиолетовую карту к валидатору автобуса 40-го маршрута, то сначала услышал, что на ней недостаточно средств, а затем убедился в этом, увидев билет. В нем было написано, что остаток его средств составляет минус 1530 рублей!».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме борьбе с нелегальной торговлей. Сегодня ночью в Липецке в районе дома №21 по улице Семашко шла война за киоск. Очередной снос незаконно установленного киоска провалился: возник конфликт, администрации города было оказано существенное противодействие. По словам очевидцев, дорогу спецтехнике преградили чоповцы, охраняющие объект.
Горячо в комментариях к новости про будущее разворотной площадки автобусов на 19-ом микрорайоне. Докладчик, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка Вера Андреева, детально рассказала депутатам о том, почему следует согласиться с просьбой первого заместителя главы региона Юрия Божко и передать земельный участок площадью 8100 кв.м. с находящимися там объектами остаточной стоимостью 27 тысяч рублей воронежскому застройщику.
Между тем, особо импонируют читателям тонкости липецких новогодних корпоративов. Интересная статья о том, как мы почти отгуляли праздник.
Гость 777