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сегодня, 19:03

Липецкая вечЁрка: домашнее насилие, проезд за 1 500 рублей и несносный киоск

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: домашнее насилие, проезд за 1 500 рублей и несносный киоск
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 19 декабря.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено трагедии, произошедшей в Лебедяни. Там ,мужчина забил насмерть сожительницу. 28-летняя потерпевшая провела в коме шесть дней и скончалась 14 декабря в реанимационном отделении Лебедянской районной больницы.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про небывалый итог поездки на автобусе. « Когда юноша приложил свою фиолетовую карту к валидатору автобуса 40-го маршрута, то сначала услышал, что на ней недостаточно средств, а затем убедился в этом, увидев билет. В нем было написано, что остаток его средств составляет минус 1530 рублей!».

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме борьбе с нелегальной торговлей. Сегодня ночью в Липецке в районе дома №21 по улице Семашко шла война за киоск. Очередной снос незаконно установленного киоска провалился: возник конфликт, администрации города было оказано существенное противодействие. По словам очевидцев, дорогу спецтехнике преградили чоповцы, охраняющие объект.

Горячо в комментариях к новости про будущее разворотной площадки автобусов на 19-ом микрорайоне. Докладчик, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка Вера Андреева, детально рассказала депутатам о том, почему следует согласиться с просьбой первого заместителя главы региона Юрия Божко и передать земельный участок площадью 8100 кв.м. с находящимися там объектами остаточной стоимостью 27 тысяч рублей воронежскому застройщику.

Между тем, особо импонируют читателям тонкости липецких новогодних корпоративов. Интересная статья о том, как мы почти отгуляли праздник.

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (1)

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Гость 777

26 минут назад
Как сильно избили Настю. Нет слов
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