Общество

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Липецких предпринимателей призывают пожертвовать на памятник купцу

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#памятник #благотворительность
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Липецких предпринимателей призывают пожертвовать на памятник купцу

Памятник Алексею Хренникову должен появиться в начале 2018 года.

Как сообщал GOROD48, на градостроительном совете Липецка рассмотрели инициативу регионального отделения «Опора России» об установке памятника потомственному Почетному гражданину города Липецка, меценату Алексею Хренникову.

Отлитый в бронзе памятник планируется установить на беломраморном постаменте в сквере на улице Ворошилова. Именно здесь в 1829 году  согласно легенде горожанам явился храм, что и подвигло купца Алексея Хренникова на возведение на месте нынешнего стадиона «Металлург» Троицкой церкви. Скульптор изобразил Хренникова с макетом и чертежами ныне утраченного храма.

Возведение памятника поддержали прямые потомки Алексея Хренникова, проживающие в Москве. Все расходы по установке, благоустройству и торжественному открытию памятника, которые составят порядка трех миллионов рублей, возложат на себя липецкие предприниматели.

Как сообщил GOROD48 руководитель общественного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Липецкой области Андрей Плотников, желающие внести свою лепту в установку памятника купцу Хренникову, могут обратиться в фонд «Преображение», по адресу Первомайская, 55, или по телефону 222-048.

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#памятник #благотворительность
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Комментарии (1)

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Дело говорю

41 минуту назад
За зданием ЗАГСа есть аллея предпринимателей. Вот туда и везите. А ещё лучше, проще и дешевле установить там что-то вроде доски почёта и крепить там памятные доски с барельефами и описанием заслуг (если они есть). А то со временем попрут всё это на свалку, как памятники времён СССР. А по правде говоря, даже до конца 50-х годов полгорода было покрыто соломой и никакие меценаты ничего приличного для города не сделали. Это то же самое, как и сейчас у нас есть целая куча почётных, народных и заслуженных.
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