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Липчанин украл музыкальный центр во время пьяной драки

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#кража
Липчанин украл музыкальный центр во время пьяной драки

Отделом дознания ОП № 8 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по факту совершения грабежа в квартире по улице Терешковой. 


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что 9 декабря 38-летний житель Липецка распивал спиртные напитки в компании малознакомых ему людей. Когда между хозяйкой квартиры и гостями возникла ссора, перешедшая в драку, подозреваемый похитил музыкальный центр стоимостью 20 000 рублей и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность предполагаемого грабителя установлена, похищенное изъято.

Организован комплекс мероприятий по установлению и исследованию всех обстоятельств преступления. Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по г. Липецку.
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#кража

Комментарии (3)

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Валерич

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Валерич

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отпетушитель

46 минут назад
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