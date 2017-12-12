Липчанин украл музыкальный центр во время пьяной драки

Отделом дознания ОП № 8 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по факту совершения грабежа в квартире по улице Терешковой.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что 9 декабря 38-летний житель Липецка распивал спиртные напитки в компании малознакомых ему людей. Когда между хозяйкой квартиры и гостями возникла ссора, перешедшая в драку, подозреваемый похитил музыкальный центр стоимостью 20 000 рублей и скрылся.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность предполагаемого грабителя установлена, похищенное изъято.



Организован комплекс мероприятий по установлению и исследованию всех обстоятельств преступления. Расследование проводит ОП № 8 УМВД России по г. Липецку.