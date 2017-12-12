Происшествия

сегодня, 11:57

Полицейские разыскивают водителя, который сбил женщину и оставил ее возле больницы

5 1977
#авария #ДТП #розыск
Полицейские разыскивают водителя, который сбил женщину и оставил ее возле больницы

УГИБДД УМВД России по Липецкой области просит помощи в установлении личности водителя, который 11 декабря в  в 07:20 у дома № 11 по улице 50 лет НЛМК  сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам сотрудников городской больницы СМП № 1, водитель оставил пострадавшую возле медицинского учреждения, сообщил об этом и скрылся. Лицо мужчины было зафиксировано видеокамерами медицинского учреждения. Опознавших водителя, просят звонить по телефонам (4742) 42-35-55, 42-35-62 или 02.

5 1977
#авария #ДТП #розыск

Комментарии (5)

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Липчанка

24 минуты назад
А что у нас на улице камер нет, чтобы пробить владельца машины?
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есть зацепки же

39 минут назад
а женщина в каком состоянии?? она помнит какой авто ??? не в багажнике же ее везли с мешком на голове...
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отпетушитель

44 минуты назад
шумахера который похож на чурку отпетушить назмедлительно
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Неавтофанат

сегодня, 12:08
Сам придёт!
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Мирон

сегодня, 12:06
Да это корешь, нашего шефа, понослоника
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