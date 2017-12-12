Полицейские разыскивают водителя, который сбил женщину и оставил ее возле больницы

УГИБДД УМВД России по Липецкой области просит помощи в установлении личности водителя, который 11 декабря в в 07:20 у дома № 11 по улице 50 лет НЛМК сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам сотрудников городской больницы СМП № 1, водитель оставил пострадавшую возле медицинского учреждения, сообщил об этом и скрылся. Лицо мужчины было зафиксировано видеокамерами медицинского учреждения. Опознавших водителя, просят звонить по телефонам (4742) 42-35-55, 42-35-62 или 02.