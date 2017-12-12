Общество

сегодня, 11:56

40 дорог Липецка приведут в порядок до 31 декабря

5 306
#ремонт #дорога #тендер
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40 дорог Липецка приведут в порядок до 31 декабря

Ремонт охватит и центр, и окраины.

Управление главного смотрителя Липецка объявило 18 электронных аукционов на право привести в порядок улицы регионального центра. На зимний ремонт дорог планируют потратить порядка 8 млн рублей. Все работы должны быть завершены строго до наступления Нового года — до 31 декабря 2017 года.

Большая часть ремонтных работ отведена на окраины Липецка — Матырский, Сырский Рудник, а также Казинку и Заречьей. Отсыпка асфальтовой крошкой будет произведена на дорогах по улицам Ивовая (Матырский), Полетаева (Заречье), переулку Черниговский (Заречье), от переулка 1-й Театральный до улицы Олега Кошевого, от дома №15 по улице Грушевая до дома №16 по улице Ореховая (Матырский), от дома №23 по улице Грушевая до дома №24 по улице Черешневая (Матырский), от дома №16 по улице Ореховая до улицы Нектарная (Матырский), на улице Лозовая (от дома №2 до дома №53) (Матырский), улице Ударников (Сырский Рудник), улице Ново-Весовая (Матырский), переулку 1-й Моторный, переулку 2-й Моторный, улице Тюленина (Заречье), улицам Солидарности, Гастелло, Калинина, Партизанская, перелку 1-й Моторный, улицам Малиновая (Матырский), Граничная (Матырский), Моршанская (Матырский) и Ромашковая (Матырский), улицам 1-ая Лесная, Фабричная (Казинка), Ивовая (Матырский), ул. Железнодорожная (от дома №30 "А" до дома №19 "В"), 2-я Гранитная (от дома №25 по ул. Железнодорожная до дома №38 по ул. 2-я Гранитная), Брюллова, Булавина, Цементников, Волжская (от дома №40 до дома №48), Васильковая (Матырский), Знаменского.

Почти по миллиону рублей заложено на ремонт переулка Бытовой и улицы Автодорожной в Сырском Руднике. Обновление дорожного полотна запланировано на подъездах к участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в селем Ссёлки.

Ремонт дорог не обойдет стороной и основную часть Липецка. В списке на обновление район дома №91/3 по улице Фрунзе (146 152 рубля), №1б по Калинина (482 284 рубля), №6 по переулку Попова (382 090 рублей), №№ 8, 33, 31а и 31б на улице 50 лет НЛМК. Там, в числе прочего, обновят зоны остановок транспорта «Воровского» и «Набережная».

Электронные аукционы запланированы на 21 декабря. Для своевременного исполнения контрактов дорожникам придется сразу же взяться за работу, что, вероятнее всего, и без того осложнит движение транспорта по магистралям Липецка в канун подготовки к Новому году.
5 306
#ремонт #дорога #тендер
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Комментарии (5)

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Водитель

16 минут назад
Вы тендер лучше провидите по трассе липецк-Данков. Может другие ее сдадут.
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Алекс

18 минут назад
А вы наймите Елецкое ДСУ-3.Они ребята замечательные. Дорогу не успели здать, хотя срок сдачи август месяц, а асфальт начали вырезать именять. Молодцы без указки совесть проснулась
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Сокольский житель

25 минут назад
А на Лунный переулок, где дорога больше на сыр похожа, все *** клали!
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хаха

45 минут назад
если аукцион 21.12, то самое раннее это заключить контракт 1.01 )) ибо по закону 10 дней между аукционом и контрактом. а они молодцы. могли бы и раньше пошевелиться.
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Неавтофанат

45 минут назад
Ещё есть в Липецке ул. Депутатская, а на ней площадь Вечный Свинорой. Я предлагал назвать её им. Гулевского, чтобы он её привёл в порядок, но мэр сбежал от такой чести. В этом году асфальтировали тротуар, но бордюров не хватило, освещения нет. Все сделано наспех, коряво, для отмазки и распила денег. Стало грязнее и безобразнее, чем было. Местные говорят:-" Живём как на войне, в окопах!" Мусорных контейнеров наставили с обеих сторон дороги, для удобства населения? Там нога смотрителя не ступала или его надо в Европу на год посылать на учёбу?
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