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Долги областного водоканала и управляющих компаний уничтожают инвестиционный климат в Липецке

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#энергетика #задолженность
Долги областного водоканала и управляющих компаний уничтожают инвестиционный климат в Липецке

Самым крупным должником по коммунальным ресурсам в регионе продолжает оставаться областное предприятие ОГУП «Липецкоблводоканал».

Только за последний год долги этого предприятия составили более 156 млн рублей. С 2015 года Липецкий областной водоканал два раза подряд практически попадал под начало процедур банкротства. Но даже после оплаты долга в середине этого года с целью избежания банкротства предприятие опять попало в финансовую яму. В суде находятся 38 исков с требованием погасить долги за электроэнергию, потреблённую этим предприятием в прошлых периодах, на сумму 116 млн рублей.

В деятельности управляющих компаний региона дела обстоят ещё хуже. Долг таких организаций за потребленную электроэнергию в местах общего пользования достиг 355 млн. рублей. Причём эта цифра выше московской. Средний долг управляющих компаний перед энергетиками в расчёте на одну квартиру жителя столицы равен 71 рублю, в то время как на каждую липецкую приходится 650 рублей долгов. Разница с Москвой в 9 раз.

Только в адрес областной компании ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» ЛЭСК направила восемь исков. Областное государственное унитарное предприятие задолжало за потребленную электроэнергию в местах общего пользования больше 17 млн рублей. Коммунальщики собирают плату за общедомовые нужды с жильцов, но не перечисляют в полном объеме на счета Липецкой энергосбытовой компании. Только в этом году ЛЭСК направила восемь исков в арбитражный суд Липецкой области, чтобы взыскать с управляющей компании долги. При этом энергетики начали начислять пеню на просроченные платежи.

- Пеня для юридических лиц начисляется по ставке дорогого банковского кредита ежедневно. Вместо того, чтобы потратить деньги на ремонт и содержание жилья, управляющие компании будут вынуждены заплатить солидные штрафы за просрочку платежей. А ведь накопление долга перед энергетиками может привести к банкротству, привлечению к субсидиарной ответственности и аресту имущества учредителей управляющих компаний, - так оценил перспективу управляющих организаций-должников заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ЛЭСК» Андрей Коновалов.

Помимо ОГУП «ЛОКК» во главе липецкого списка злостных неплательщиков ООО «Липецкая управляющая компания» с долгом в 23 млн рублей и ООО «УК» РСУ-2», которая не перечислила 17,9 млн рублей. А ООО "ЖКХ «Воловское" в этом году было обанкрочено. Оно накопило долг за электроэнергию в 7,5 млн рублей. По решению арбитражного суда открыто конкурсное производство, имущество управляющей компании распродается, деньги пойдут в счёт погашения долга энергетикам.

Под уголовную ответственность за долги перед ресурсоснабжающими организациями попал директор липецкой управляющей компании «Капитал». Советский суд признал его виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Александр Шашлов заплатит 600 тысяч штрафа в доход государства, его компания – банкрот.

Несмотря на накапливающиеся долги в Липецке властью принято решение, что управляющие компании не должны выполнять процедуру самоограничения при больших долгах. Эта процедура предусматривает отключение света в местах общего пользования, которыми пользуются неплательщики за содержание жилья. По мнению Липецкой энергосбытовой компании, в этом заключается основное отличие нашего региона от тех, в которых долги управляющих организаций во много раз меньше.

10 379
#энергетика #задолженность

Комментарии (10)

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управляшка

8 минут назад
а я уже на Бали! погода класс! бананы, бухло, девки кругом! вы там давайте, платите мне, а то вдруг мне тут не хватит бабла до марта месяца! я раньше не приеду.
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Смех в зале

10 минут назад
Хватит развешивать лапшу на уши! У нас власть очень любит кивать на европейский опыт, тогда, когда это им выгодно, но помалкивать, когда сравнение явно не в их пользу. Возьмите европейский опыт. Почему там система ЖКХ работает, как часы, и без сбоев, а у нас бардак и банкротства. Почему? Ответ прост: в Европе не воруют.
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ад укс

12 минут назад
ук адс, нет, мля, мы должны!
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мы

13 минут назад
энергетики начисляют от балды!!!!!это проверено на простых людях!!!1 ОДН были огромные,а в доме одна лампочка на 5 этажей,ни насосов,ни нежилых помещений,а ОДН писали 150-300руб в месяц.показания общедомового счетчика никогда не снимали!!!! ОДН вымышленые!!!! коновалов как бык и до честности ему далеко!!!!считаю что миллионные долги-это их желание наживаться.сходите домой к руководству ЛЭСК-там золотые унитазы!
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Кузница миллионеров ЖКХ

14 минут назад
Объявляется набор на 2018 год на курсы повышения квалификации расхитителей полученных денежных средств от оплаченных квитанций. В программе: как оптимизировать массовость хищений в условиях усиления контроля, как не платить персоналу и оставаться без травм, как систематизировать работу штата управляшки (директор, бухгалтер-его жена и всё), как отремонтировать подъезд не вкладывая ни копейки (действие волшебной палочки, ахалай-махалай, сяськи-масяськи и другие фокусы). Курсы пройдут в условиях повышенной секретности (в Департаменте ЖКХ). Трехразовое питание организовано за счет средств добросовестных плательщиков, пенсионеров и инвалидов. Кофе-брейк (Бразилия) через каждые пять минут. В перерывах (по желанию) - караоке, цыгане, факиры и клоуны (из местной администрации). Заявки принимаются ежедневно. Количество участников не ограничено.
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ук адс

24 минуты назад
а мы должны?
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липчанка

25 минут назад
Статья красивая. Слов нет. Только уважаемые энергетики забыли рассказать о том что в арбитражном суде доказать наличие столь объемных долгов у ук они не могут. Их претензии превышают сумму начисления жильцам в 10 раз. Одно за другим выносится решения об отказе во взыскании т.к. наличие этих долгов ничем не подтверждены
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Слесарь.

40 минут назад
Зарплата 11-12 тысячь так и хочется насыпать какойнибуть гадости и отравить всех. Если воду чиновникам подорвали отдельно так издел бы а простых людей не виных жалко, это и задерживаете.
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житель

46 минут назад
воры в ук.куда власть смотрит?
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IVAN

48 минут назад
эти конторы золотое дно !!!! кузница миллионеров)
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