Долги областного водоканала и управляющих компаний уничтожают инвестиционный климат в Липецке

Самым крупным должником по коммунальным ресурсам в регионе продолжает оставаться областное предприятие ОГУП «Липецкоблводоканал».

Только за последний год долги этого предприятия составили более 156 млн рублей. С 2015 года Липецкий областной водоканал два раза подряд практически попадал под начало процедур банкротства. Но даже после оплаты долга в середине этого года с целью избежания банкротства предприятие опять попало в финансовую яму. В суде находятся 38 исков с требованием погасить долги за электроэнергию, потреблённую этим предприятием в прошлых периодах, на сумму 116 млн рублей.

В деятельности управляющих компаний региона дела обстоят ещё хуже. Долг таких организаций за потребленную электроэнергию в местах общего пользования достиг 355 млн. рублей. Причём эта цифра выше московской. Средний долг управляющих компаний перед энергетиками в расчёте на одну квартиру жителя столицы равен 71 рублю, в то время как на каждую липецкую приходится 650 рублей долгов. Разница с Москвой в 9 раз.

Только в адрес областной компании ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» ЛЭСК направила восемь исков. Областное государственное унитарное предприятие задолжало за потребленную электроэнергию в местах общего пользования больше 17 млн рублей. Коммунальщики собирают плату за общедомовые нужды с жильцов, но не перечисляют в полном объеме на счета Липецкой энергосбытовой компании. Только в этом году ЛЭСК направила восемь исков в арбитражный суд Липецкой области, чтобы взыскать с управляющей компании долги. При этом энергетики начали начислять пеню на просроченные платежи.

- Пеня для юридических лиц начисляется по ставке дорогого банковского кредита ежедневно. Вместо того, чтобы потратить деньги на ремонт и содержание жилья, управляющие компании будут вынуждены заплатить солидные штрафы за просрочку платежей. А ведь накопление долга перед энергетиками может привести к банкротству, привлечению к субсидиарной ответственности и аресту имущества учредителей управляющих компаний, - так оценил перспективу управляющих организаций-должников заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ЛЭСК» Андрей Коновалов.

Помимо ОГУП «ЛОКК» во главе липецкого списка злостных неплательщиков ООО «Липецкая управляющая компания» с долгом в 23 млн рублей и ООО «УК» РСУ-2», которая не перечислила 17,9 млн рублей. А ООО "ЖКХ «Воловское" в этом году было обанкрочено. Оно накопило долг за электроэнергию в 7,5 млн рублей. По решению арбитражного суда открыто конкурсное производство, имущество управляющей компании распродается, деньги пойдут в счёт погашения долга энергетикам.

Под уголовную ответственность за долги перед ресурсоснабжающими организациями попал директор липецкой управляющей компании «Капитал». Советский суд признал его виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Александр Шашлов заплатит 600 тысяч штрафа в доход государства, его компания – банкрот.

Несмотря на накапливающиеся долги в Липецке властью принято решение, что управляющие компании не должны выполнять процедуру самоограничения при больших долгах. Эта процедура предусматривает отключение света в местах общего пользования, которыми пользуются неплательщики за содержание жилья. По мнению Липецкой энергосбытовой компании, в этом заключается основное отличие нашего региона от тех, в которых долги управляющих организаций во много раз меньше.