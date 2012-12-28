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сегодня, 16:16
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В районах Сокола и Тракторного отключат холодную воду

29 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города — Сокола и Тракторного. Без холодной воды временно останутся потребители почти трех десятков улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 41, 45 по улице 40 лет Октября, №№ 7, 19, 20, 21, 22, 23 по улице Ушинского, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды. 

29 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 7 по улице 300-летия Флота России, № 51 по улице Апраксина, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 19 по улице Мартынова, №№ 1д, 1е, 2а, 5 в переулке Благодатном, №№ 17, 19, 21, 23 по улице братьев Сенявиных, №№ 5, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 по улице Высоцкого, №№ 6, 11, 15 по улице Знаменской, №№ 8, 12, 32, 51, 59 по улице Мазурука,  № 13а по улице Краеведческой, № 6 в переулке Лазурном, №№ 1, 9, 16, 17 по улице Цветаевой, № 7 в переулке Новогоднем, № 4 в переулке Поэтическом, №№ 5, 8 по улице Сибирской, № 1 в переулке Сказочном, №№ 4, 6, 11, 12, 47 по улице Хрустальном, на улицах Барковского, Заповедной, Кольцова, в переулке Краснозоренском, в садоводчестве «Цементник». 

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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Спасибо
31 минуту назад
Наши заботливые.
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Сселки
35 минут назад
Ах как мы благодарны нашим заботливым чинушам.Ночами не спите,всё о нас думаете.
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Молодцы
53 минуты назад
Работайте братья,пока люди на выходных.А то в рабочие дни как то Вам не работается.Всем здоровья!
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