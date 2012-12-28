Статистика: в Липецкой области дорожали овощи, дешевели куры и яйца

Куры снова продолжили дешеветь в Липецкой области на прошлой неделе. Плодоовощная продукция, напротив, дорожала – за исключением огурцов, которые потеряли в цене сразу 7,59% и стали лидерами по падению цены. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 18 по 24 марта) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области продолжала дорожать плодоовощная продукция. Заметнее всего выросли цены на свеклу (+6,91%), картофель (+4,7%), морковь (+3,2%). От 1% до 1,21% подорожали капуста, лук, помидоры, менее 1% составил рост цены на яблоки. Из молочной продукции сливочное масло стало дороже на 1,5%, выросли в цене маргарин, сметана, сыр. Заметно прибавили в цене мясные и овощные консервы для детского питания — на 1,43% и 2,89% соответственно. На 1,51% стал дороже сахар. Менее одного процента оказался рост цен на говядину, подсолнечное масло, чай, муку, ржаной и пшеничный хлеб, рис, водку.Лидером среди подешевевших за неделю продуктов остались, как и неделю назад, огурцы, которые потеряли в цене 7,59%. Продолжили снижаться цены на кур (-1,6%), творог подешевел на 1,09%, яйца — на 2,27%. Менее одного процента составило недельное падение цены на свинину, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как баранина, рыба мороженая, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, соль, пшено, гречка, вермишель.Из непродовольственных товаров на прошлой неделе подорожали детские футболки, спички и сигареты с фильтром. Дешевле стали мужские носки, женские эластичные колготки и стиральный порошок. Не изменились цены на джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, мужские футболки, взрослые и детские кроссовки, мыло туалетное и хозяйственное, шампунь, зубную пасту, туалетную бумагу, сухие корма для животных. В категории услуг подорожала на 3,56% мойка легкового автомобиля.