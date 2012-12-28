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Происшествия
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23 минуты назад
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53-летний липчанин обчистил сожительницу
На кражу украшений и денег мужчина пошёл сразу после ссоры.
«16 марта в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий и денег обратилась 49-летняя липчанка. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Сожитель женщины уже дал признательные показания. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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