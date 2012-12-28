53-летний липчанин обчистил сожительницу

На кражу украшений и денег мужчина пошёл сразу после ссоры.

Отдел полиции №7 возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего липчанина по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»: по данным следствия, он поссорился со своей сожительницей и обчистил квартиру женщины.«16 марта в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий и денег обратилась 49-летняя липчанка. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Сожитель женщины уже дал признательные показания. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.