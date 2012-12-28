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Происшествия
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сегодня, 16:08
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Безработный попытался обмануть банк, чтобы не платить 200 тысяч рублей по кредиту
Хитроумный замысел претерпел фиаско: мужчина остался должником кредитной организации, но приобрел уголовную судимость.
И то ли банк его забыл, то ли он — банк, но о своем долге уже 62-летний мужчина вспомнил лишь в прошлом году, когда стал оформлять пенсию. Кто-то сказал ему, что выплат по старости он не получит еще долго, ведь вся его пенсия уйдет на оплату долга. И тогда по совету умных людей мужчина решил обыграть банк, обратившись в суд с заявлением, что тогда, когда Фемида сделала его должником, он не мог присутствовать в процессе, так как был в это время в командировке и слыхом не слыхал о каком-то суде над ним. А раз так, то срок давности по иску истек и все, он никому ничего не должен!
Вот как сам должник объяснил свое поведение:
— Я нашел в Интернете сайт, на котором предлагалось законно списать долг. Пообщался с юристом, заполнил все анкеты, получил нужные для обращения в суд документы, заплатил за услуги 10 тысяч рублей и раз! И вся моя переписка в ватсапе куда-то исчезла.
Одним из документов стала липовая справка от какого-то ИП, в котором будто бы работал должник на момент суда по иску банка. По этой справке от работодателя он находился в командировке с 15 февраля по 26 апреля 2021 года и со 2 февраля по по 8 мая 2024-го. Но как раз на этом фиктивном документе несостоявшийся пенсионер и погорел. Когда он принес весь пакет бумаг в суд, у него потребовали копию трудовой книжки. А в ней-то и не было никакой записи о том самом индивидуальном предпринимателе, на которого якобы работал наш герой.
По данному случаю полиция возбудила и довела до суда уже уголовное дело по обвинению сельского жителя по части пятой 327-й статьи УК РФ — за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, печатей или бланков. На следствии и в суде 63-летний мужчина каялся так активно, что мировой суд Елецкого района его понял и простил, приговорив лишь к 15 тысячам рублей штрафа. Но и, конечно, горе-уголовнику придется еще и рассчитаться с банком.
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