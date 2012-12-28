В Лебедяни начали сносить кинотеатр «Комсомолец»

На его месте разобьют парк, который глава района предлагает назвать также – «Комсомолец»

Сегодня в Лебедяни начался демонтаж кинотеатра «Комсомолец», здание которого признано аварийным и не подлежащим восстановлению, сообщил в соцсетях глава Лебедянского района Алексей Телков.На месте кинотеатра разобью парк, который Алексей Телков предложил назвать также — «Комсомолец», в память о бывшим кинотеатре.По словам главы района, без кино лебедянцы не останутся.«В скором времени после капитального ремонта возобновит работу кинозал в Городском Доме культуры. Кроме того, в 2026 году после запланированного обновления районного Дома культуры у нас появится современный кинозал, который станет новой культурной площадкой для всех любителей кино», — сообщил Алексей Телков.