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сегодня, 19:33
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В Лебедяни начали сносить кинотеатр «Комсомолец»

На его месте разобьют парк, который глава района предлагает назвать также – «Комсомолец»

Сегодня в Лебедяни начался демонтаж кинотеатра «Комсомолец», здание которого признано аварийным и не подлежащим восстановлению, сообщил в соцсетях глава Лебедянского района Алексей Телков.

На месте кинотеатра разобью парк, который Алексей Телков предложил назвать также — «Комсомолец», в память о бывшим кинотеатре.

По словам главы района, без кино лебедянцы не останутся.

«В скором времени после капитального ремонта возобновит работу кинозал в Городском Доме культуры. Кроме того, в 2026 году после запланированного обновления районного Дома культуры у нас появится современный кинозал, который станет новой культурной площадкой для всех любителей кино», — сообщил Алексей Телков.

Фото: t.me/aleksei_telkov
снос кинотеатра
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Всё правильно
48 минут назад
Кино сейчас не в моде,сейчас все сидят в телефонах.Ломать,не строить.
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Незванная
51 минуту назад
А в Липецке, на улице Терешковой, в здании легендарного кинотеатра «Космос» теперь «Пятёрочка». Хорошо, еще ОЦКНТ держится, а то куда ни глянь одни Пятерочки….
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65+
58 минут назад
Желаю ему не повторить судьбу Спутника . Его тоже снесли с благими намерениями .
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