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Общество
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сегодня, 19:33
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В Лебедяни начали сносить кинотеатр «Комсомолец»
На его месте разобьют парк, который глава района предлагает назвать также – «Комсомолец»
На месте кинотеатра разобью парк, который Алексей Телков предложил назвать также — «Комсомолец», в память о бывшим кинотеатре.
По словам главы района, без кино лебедянцы не останутся.
«В скором времени после капитального ремонта возобновит работу кинозал в Городском Доме культуры. Кроме того, в 2026 году после запланированного обновления районного Дома культуры у нас появится современный кинозал, который станет новой культурной площадкой для всех любителей кино», — сообщил Алексей Телков.
Фото: t.me/aleksei_telkov
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