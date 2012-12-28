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сегодня, 14:55
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Из-за перекрытия улицы Карла Маркса прокуратура предостерегла сразу двух директоров

Водители ездили по территории Нижнего парка.

Липецкий межрайонный природоохранный прокурор Сергей Мещерин ответил архитекторам, которые в середине февраля просили оценить законность перекрытия улицы Карла Маркса в связи со строительством ЖК «Турист-2». Тогда водителям, следующим к спортивному комплексу «Динамо» и Центральному пришлось проезжать по особо охраняемой территории памятника природы регионального значения «Нижний парк».

Природоохранная прокуратура вместе с региональным министерством экологии и природных ресурсов выяснила, что дорога была перекрыта на время работ, которые проводило ООО «Альфаэнерго». При этом компания нарушила «правила проведения земляных работ по реконструкции водопроводной сети, проекта организации дорожного движения при установлении временных дорожных знаков, ограждающих устройств, что привело к движению транспортных средств через ООПТ «Нижний парк»».

В связи с этим Сергей Мещерин внес представления в адрес директора ООО «Альфаэнерго» и директора МАУК «Культурные пространства Липецка».

Представление директору МАУК «Культурные пространства Липецка» вызвано тем, что ведомство не приняло никаких мер, чтобы ограничить движение машин по особо охраняемой природной территории.

Материалы проверки в связи с движением автомобилей по территории Нижнего парка прокуратура направила в ГИБДД по Липецкой области для решения вопроса о привлечении водителей к административной ответственности.

В своем письме прокуратуре архитекторы связали нарушения с разрешением на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта, полученных застройщиком ЖК «Турист-2».

Однако природоохранный прокурор оценивать это разрешение не стал, так как что его изучают в Арбитражном суде, где начался процесс по иску прокуратуры, которая требует признать разрешение на строительство ЖК «Турист-2» незаконным.

— Думаю, «реконструкция водопроводной сети по улице Карла Маркса» обусловлена именно строительством ЖК «Турист-2», так как необходимо обеспечить здесь водой 370 квартир и встроенные в ЖК предприятия соцкультбыта, — заявил GOROD48 Почетный председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников.

Напомним, что почти сразу после письма архитекторов экологи пришли к выводу, что работы по модернизации водопровода ведутся вне границ памятника природы.

Тем не менее, областное министерство экологии тогда предостерегло энергетиков о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.
строительство
Турист
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Да
23 минуты назад
И по первомайке продолжают ездить вверх до сбербанка
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ГОСТЬ53
23 минуты назад
кто же одобрил строительство?
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Дима
36 минут назад
Кто-то не купил квартиру за 0 рублей, что тут не понятно, хороший жк будет
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Гость
38 минут назад
А что половино дороги заяли это что ? У них граница стройки должна идти по краю а не посередине как сейчас. Почему это не учитывают и не берут во внимание?
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Дядя Петя
45 минут назад
Гнать эту ООО Брусника и того ,кто из липецких дал добро на строительство.
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Жесть
53 минуты назад
То ли еще будет!!! Стройка только началась!!!! Если уж, на парковку самого Арбитражного суда, глаз положили, то и дальше будут "ложить" остальные органы на все остальное!!!
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