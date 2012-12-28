Сегодня в Липецке: в театре кукол расследуют убийство, липчане всё чаще отказывают работодателям

Всё самое главное про заключительный рабочий день недели.

Температура днём от +10 до +12 градусов, облачно с прояснениями, умеренный дождь.

















СНТ «Горняк».









Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в 18:00 ждёт в своих стенах взрослого зрителя на спектакль «Восемь любящих женщин» (16+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная. 2) вновь в 19:00 покажет спектакль по произведению П. Бомарше «Безумный день или Женитьба Фигаро» (16+).









Липецкий режиссёр и актёр, создатель Театра под деревом Иван Капров даст очередной мастер-класс по актёрскому мастерству (12+). Он состоится в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:30.











Иван Карпов

51 % липчан в опросе SuperJob рассказал, что хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства после удачно пройденного собеседования.









31% чувствуют себя абсолютно уверено (5 баллов), 37% — на 4 балла, а 16% — на 3 балла.









С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;ул. Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;- пл. Металлургов, 2;- пр-т Победы, 22.Расстанутся с комфортом также жители частного сектора на улицах Баженова, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Сокольской, Третьякова, в переулке Полтавском.обесточат6ул. Ново-Весовую;пр-кт Победы, 98;такая же участь ждётул. Можайского;ул. Полевую;ул. Пришвина.без электричества поставятул. А.Г. Стаханова, 44;ул. Хорошавина А.И., 2, 3/1, 4;ул. Шуминского С.Л., д. 1, 1а, 3.В самый насыщенный день на городского движения следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?Перед самой своей свадьбой Фигаро узнаёт, что его недоброжелатели собираются расторгнуть его помолвку. И среди врагов – граф Альмавива, которому служит герой. А ещё доктор Бартоло вместе со своей бывшей домоправительницей Марселиной собираются через суд заставить Фигаро выполнить долговое обязательство, и нашему герою нужно или вернуть деньги Марселины, или жениться на ней. И наш герой начинает выкручиваться из запутанной ситуации…А в липецких библиотеках в режиме нон-стоп продолжаются встречи с многочисленными местными писателями. На этот раз в рамках недели детской книги в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) с юными читателями пообщается Наталия Волкова. Встреча будет называться «Разноцветные строчки» (6+).23% горожан назвали основной причиной низкий уровень заработной платы. 19% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. 16% сообщили, что получили более привлекательные предложения от других компаний. 13% участников опроса указали на неудобные условия труда и график работы, а 9% отметили сложности в общении с руководством.В другом опросе SuperJob свой средний уровень уверенности на интервью с работодателем липчане оценили на 3,7 балла из 5.Чем старше респонденты, тем выше их удовлетворенность собеседованием: 3,7 балла среди тех, то моложе 34 лет и 4 балла среди горожан от 45 лет, — сказывается жизненный и профессиональный опыт.Граждане с доходом от 100 тыс. рублей чувствуют себя на интервью увереннее остальных (4,2 балла против 3,8 балла среди тех, получает меньше).