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Сегодня в Липецке: в театре кукол расследуют убийство, липчане всё чаще отказывают работодателям
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: в театре кукол расследуют убийство, липчане всё чаще отказывают работодателям
Всё самое главное про заключительный рабочий день недели.
Температура днём от +10 до +12 градусов, облачно с прояснениями, умеренный дождь.
Отключение воды
С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
ул. Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
- пл. Металлургов, 2;
- пр-т Победы, 22.
Расстанутся с комфортом также жители частного сектора на улицах Баженова, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Сокольской, Третьякова, в переулке Полтавском.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат6
ул. Ново-Весовую;
пр-кт Победы, 98;
СНТ «Горняк».
С 9:00 до 16:00 такая же участь ждёт
ул. Можайского;
ул. Полевую;
ул. Пришвина.
С 9:00 до 12:00 без электричества поставят
ул. А.Г. Стаханова, 44;
ул. Хорошавина А.И., 2, 3/1, 4;
ул. Шуминского С.Л., д. 1, 1а, 3.
Пробки
В самый насыщенный день на городского движения следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
В театре кукол детектив
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в 18:00 ждёт в своих стенах взрослого зрителя на спектакль «Восемь любящих женщин» (16+).
В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?
Фигаро опять здесь
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная. 2) вновь в 19:00 покажет спектакль по произведению П. Бомарше «Безумный день или Женитьба Фигаро» (16+).
Перед самой своей свадьбой Фигаро узнаёт, что его недоброжелатели собираются расторгнуть его помолвку. И среди врагов – граф Альмавива, которому служит герой. А ещё доктор Бартоло вместе со своей бывшей домоправительницей Марселиной собираются через суд заставить Фигаро выполнить долговое обязательство, и нашему герою нужно или вернуть деньги Марселины, или жениться на ней. И наш герой начинает выкручиваться из запутанной ситуации…
Уроки лицедея
Липецкий режиссёр и актёр, создатель Театра под деревом Иван Капров даст очередной мастер-класс по актёрскому мастерству (12+). Он состоится в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:30.
Иван Карпов
Разноцветные строчки
А в липецких библиотеках в режиме нон-стоп продолжаются встречи с многочисленными местными писателями. На этот раз в рамках недели детской книги в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) с юными читателями пообщается Наталия Волкова. Встреча будет называться «Разноцветные строчки» (6+).
«Я не буду здесь работать!»
51 % липчан в опросе SuperJob рассказал, что хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства после удачно пройденного собеседования.
23% горожан назвали основной причиной низкий уровень заработной платы. 19% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. 16% сообщили, что получили более привлекательные предложения от других компаний. 13% участников опроса указали на неудобные условия труда и график работы, а 9% отметили сложности в общении с руководством.
Чем старше претендент на работу, тем увереннее
В другом опросе SuperJob свой средний уровень уверенности на интервью с работодателем липчане оценили на 3,7 балла из 5.
31% чувствуют себя абсолютно уверено (5 баллов), 37% — на 4 балла, а 16% — на 3 балла.
Чем старше респонденты, тем выше их удовлетворенность собеседованием: 3,7 балла среди тех, то моложе 34 лет и 4 балла среди горожан от 45 лет, — сказывается жизненный и профессиональный опыт.
Граждане с доходом от 100 тыс. рублей чувствуют себя на интервью увереннее остальных (4,2 балла против 3,8 балла среди тех, получает меньше).
Дорогие липчане! Давайте порадуемся окончанию очередной рабочей недели, весне и предстоящим выходным. А еще – потому новостей на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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