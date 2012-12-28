Липецкие школьники отличились на всероссийских олимпиадах

Ученица гимназии №12 Дана Туркина стала победителем всероссийской олимпиады по немецкому языку, а ученик школы № 34 — призером всероссийской олимпиады по обществознанию.

Ученица гимназии №12 Дана Туркина стала победителем всероссийской олимпиады по немецкому языку. Об этом сообщает департамент образования Липецка.«В финале олимпиады приняли участие 250 лингвистически одаренных ребят. Они преодолели два тура: письменный и устный. Дана блестяще продемонстрировала разговорные навыки на немецком языке в рамках командной работы», — отмечают в департаменте.А девятиклассник школы № 34 «GLOBAL» Родион Бахритдинов стал призером всероссийской олимпиады по обществознанию.Чтобы попасть в Екатеринбург на всероссийский финал в числе 400 школьников со всей страны, он преодолел школьный, муниципальный и региональный этапы. В финале участникам предстояло выполнить задания двух письменных и одного устного этапов.