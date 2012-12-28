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Происшествия
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8 минут назад
В Хлевенском районе с 24 марта ищут 69-летнего мужчину
Мужчина может быть дезориентирован и иметь проблемы со здоровьем.
Приметы Ивана Копаева: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Был одет в черную куртку, серую олимпийку, черные спортивные штаны, черные калоши.
Мужчина может быть дезориентирован и иметь проблемы со здоровьем.
— Организованы мероприятия, в том числе и поисковые, направленные на установление местонахождения пропавшего в Хлевенском районе мужчины, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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