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160
18 минут назад
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Липецкий рыбак попался на удочку мошенников

Мужчина хотел купить лодку.

27 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний мужчина.

— Он нашёл на сайте объявлений сообщение о продаже лодки и перевёл продавцу-мошеннику 27 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

51-летнему липчанину через мессенджер позвонили из «службы безопасности» и сообщили о необходимости принять меры для обеспечения сохранности денег. В результате мужчина перевёл на «безопасный счёт» 280 000 рублей.

46-летняя женщина ещё в феврале под предлогом продажи игровой консоли списалась в соцсети с продавцом и перевела ему 17 100 рублей. Только сейчас липчанка пришла в полицию.

Ещё один покупатель хотел приобреcти мобильный телефон и лишился 20 000 рублей. 35-летний мужчина заплатил 13 000 рублей мошенникам при покупке комплектующих для компьютера: процессора и материнской платы. А 31-летняя женщина хотела купить через сайт объявлений детский комбинезон и лишилась 4000 рублей: деньги списали после того, как липчанка перешла по присланной ей ссылке.

52-летний липчанин пообщался в мессенджере с «сотрудником Центробанка» и под предлогом декларирования денег отправил мошенникам 500 000 рублей. Причём деньги через банкомат переводила 18-летняя дочь мужчины.

В Ельце 44-летний мужчина сообщил в полицию, что неизвестный оформил на него кредит на 410 000 рублей.

А в Липецком округе 64-летней женщине позвонил «сотрудник ФСБ» и под предлогом обеспечения сохранности средств уговорил перевести мошенникам 150 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Задолбалин
1 минуту назад
без лоха и жизнь плоха
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