Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! Красный уровень угрозы
Происшествия
Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Происшествия
Над Липецкой областью перехвачены два беспилотника
Происшествия
В Липецке снова объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Суд отказал в аресте подозреваемого в нападении с ножом на внучатого племянника
Общество
В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
Происшествия
Сегодня в Липецке: в театре кукол расследуют убийство, липчане всё чаще отказывают работодателям
Общество
Липчанка сбросила свою собаку с четвертого этажа
Происшествия
Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее
Общество
Читать все
Липецкий рыбак попался на удочку мошенников
Происшествия
Через несколько минут после публикации GOROD48 на дороге появилась решетка
Общество
С дороги на площади Победы украли решетку ливневки
Общество
Из-за перекрытия улицы Карла Маркса прокуратура предостерегла сразу двух директоров
Общество
Вертолет санавиации доставил из Данкова в Липецк тяжёлого пациента
Здоровье
Статистика: в Липецкой области дорожали овощи, дешевели куры и яйца
Экономика
Упавшего в лог с семиметровой высоты школьника переводят из реанимации в обычную палату
Происшествия
На НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства
НЛМК Live
В Хлевенском районе с 24 марта ищут 69-летнего мужчину
Происшествия
«Лада Гранта» опрокинулась в кювет: госпитализирован 46-летний водитель
Происшествия
Читать все
НЛМК Live
35
34 минуты назад

На НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали конкурсы «Лучший по профессии». В 2025 году проведут 48 соревнований – для горновых, электриков, машинистов, лаборантов, слесарей, водителей и представителей других рабочих профессий. Призовой фонд каждого конкурса составит 150 тысяч рублей.

Первые в этом году соревнования прошли в управлении железнодорожного транспорта НЛМК — среди электромонтеров по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. За право называться лучшими по профессии боролись 58 работников цеха по техническому обслуживанию и ремонту оборудования НЛМК, из которых 24 вышли в финал конкурса. Финальный этап соревнований включал в себя три практических задания. Конкурсантам нужно было подключить рабочий трансформатор к железнодорожному светофору, устранить неисправность на стрелочном электроприводе и наладить работу электрической схемы управления движением поездов.

Лучшим электромонтером по итогам конкурса стал Илья Новоселов. На выполнение финального задания ему потребовалось чуть больше 11 минут. 

— Для меня этот конкурс — возможность расти, возможность заявить о себе, показать свои сильные стороны, да и просто убедиться в собственных силах и знаниях. Участвую уже несколько лет подряд и не собираюсь останавливаться, — поделился Илья Новоселов.

Второе место в конкурсе занял электромонтер Андрей Долгов, третье – Алексей Левданский. Также в рамках конкурса определили «Лучшего молодого специалиста» — рабочего в возрасте до 30 лет. Им стал Григорий Гончаров.

В 2024 году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие более тысячи сотрудников НЛМК. Из них 145 стали победителями. Все они получили корпоративные награды, звания «Лучший по профессии», а также возможность продемонстрировать свои навыки в соревнованиях регионального и федерального уровня.

конкурс
0
0
0
0
0
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить