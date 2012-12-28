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НЛМК Live
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34 минуты назад
На НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства
На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали конкурсы «Лучший по профессии». В 2025 году проведут 48 соревнований – для горновых, электриков, машинистов, лаборантов, слесарей, водителей и представителей других рабочих профессий. Призовой фонд каждого конкурса составит 150 тысяч рублей.
Лучшим электромонтером по итогам конкурса стал Илья Новоселов. На выполнение финального задания ему потребовалось чуть больше 11 минут.
— Для меня этот конкурс — возможность расти, возможность заявить о себе, показать свои сильные стороны, да и просто убедиться в собственных силах и знаниях. Участвую уже несколько лет подряд и не собираюсь останавливаться, — поделился Илья Новоселов.
Второе место в конкурсе занял электромонтер Андрей Долгов, третье – Алексей Левданский. Также в рамках конкурса определили «Лучшего молодого специалиста» — рабочего в возрасте до 30 лет. Им стал Григорий Гончаров.
В 2024 году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие более тысячи сотрудников НЛМК. Из них 145 стали победителями. Все они получили корпоративные награды, звания «Лучший по профессии», а также возможность продемонстрировать свои навыки в соревнованиях регионального и федерального уровня.
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