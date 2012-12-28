На НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали конкурсы «Лучший по профессии». В 2025 году проведут 48 соревнований – для горновых, электриков, машинистов, лаборантов, слесарей, водителей и представителей других рабочих профессий. Призовой фонд каждого конкурса составит 150 тысяч рублей.

Первые в этом году соревнования прошли в управлении железнодорожного транспорта НЛМК — среди электромонтеров по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. За право называться лучшими по профессии боролись 58 работников цеха по техническому обслуживанию и ремонту оборудования НЛМК, из которых 24 вышли в финал конкурса. Финальный этап соревнований включал в себя три практических задания. Конкурсантам нужно было подключить рабочий трансформатор к железнодорожному светофору, устранить неисправность на стрелочном электроприводе и наладить работу электрической схемы управления движением поездов.Лучшим электромонтером по итогам конкурса стал Илья Новоселов. На выполнение финального задания ему потребовалось чуть больше 11 минут.— Для меня этот конкурс — возможность расти, возможность заявить о себе, показать свои сильные стороны, да и просто убедиться в собственных силах и знаниях. Участвую уже несколько лет подряд и не собираюсь останавливаться, — поделился Илья Новоселов.Второе место в конкурсе занял электромонтер Андрей Долгов, третье – Алексей Левданский. Также в рамках конкурса определили «Лучшего молодого специалиста» — рабочего в возрасте до 30 лет. Им стал Григорий Гончаров.В 2024 году в конкурсах профессионального мастерства приняли участие более тысячи сотрудников НЛМК. Из них 145 стали победителями. Все они получили корпоративные награды, звания «Лучший по профессии», а также возможность продемонстрировать свои навыки в соревнованиях регионального и федерального уровня.