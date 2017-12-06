Общество
45 минут назад
В Липецкой области пройдёт Чемпионат России по зимней рыбалке
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Соревнования среди рыбаков пройдут с 22 по 25 февраля.
Как сообщает rybolovnn.ru, Федерация рыболовного спорта Российской Федерации утвердила график главных российских зимних соревнований на сезон 2017/2018. Все они пройдут после Нового года.
Чемпионат России по ловле рыбы на зимнюю блесну состоится в Липецкой области с 22 по 25 февраля. Подробная информация по положениям, правилам и участию в чемпионатах в самое ближайшее время появится на официальном сайте Федерации Рыболовного Спорта России.
Чемпионат России по ловле рыбы на зимнюю блесну состоится в Липецкой области с 22 по 25 февраля. Подробная информация по положениям, правилам и участию в чемпионатах в самое ближайшее время появится на официальном сайте Федерации Рыболовного Спорта России.
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