Несколько десятков домов в Липецке останутся завтра без воды

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в четверг 7 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. Центральная, 6; 7; 8; 9; 10; 10а; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; - частный сектор: ул. Писарева; ул. Постышева; ул. Олимпийская; ул. Варшавская; ул. Зорге; ул. Бурлакова; ул. Добровская; ул. Патриотическая; ул. Дачная; ул. Комсомольская; ул. Тихая; ул. Светлова; ул. Ярославская; ул. 1-я Лесная; ул. Артёма; ул. Железногорская. Подвоз воды: ул. Светлова, 29; ул. Писарева, 37. Также, завтра с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: - ул. Неделина, 49, 43, 51, 51а, 47, 33, 31а, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 41, 39, 33, 47, 37, 15, 13, 11, 17, 17а, 9а, 7, 15а, 15б, 15в; ул. Мичурина, 28, 26, 30, 26а, 28а, 28б, 28в, 27г, 28д, 28е, 21/1, 24, 22, 4, 8, 12, 20, 16, 16а; ул. Нагорная, 3; ул. Котовского, 19, 14. Подвоз воды: по заявкам потребителей. Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075