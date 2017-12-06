Происшествия

сегодня, 08:45

В лобовом столкновении «Рено» и грузовика погибли два человека

3 1971
#авария #ДТП
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В лобовом столкновении «Рено» и грузовика погибли два человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 1 человек, 2 погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 декабря в Липецке на проспекте 60 лет СССР 52-летний водитель автомобиля «БИД» вне пешеходного перехода допустил наезд на 61-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.

В селе Октябрьское Усманского района 38-летний водитель «Рено», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ» под управлением 45-летнего мужчины. В результате водитель и пассажирка «Рено» от полученных травм скончались на месте.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1383 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, превышение скорости – 782, неиспользование ремней безопасности – 82, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.

3 1971
#авария #ДТП
3

Комментарии (3)

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Водятел

13 минут назад
Главный критерий назначения на должность в ГАИ - кто лучше лижет того и ставлю. Работаю пусть другие. Результат работы «очковых лозунгов» по снижению аварийности никого не интересует.
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321

24 минуты назад
Всего выявлено нарушений 1383. Превышение скорости- 782. Для сведений, скорость выявляется в автоматическом режиме а не сотрудниками ГАИ. Вот и получается 1383-782=601. И это по области. Вопрос чем вообще-то занимается ГАИ?
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Водятел

29 минут назад
Надо срочно ГАИ спец операцию какую- нибудь проводить.
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