В лобовом столкновении «Рено» и грузовика погибли два человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал 1 человек, 2 погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 декабря в Липецке на проспекте 60 лет СССР 52-летний водитель автомобиля «БИД» вне пешеходного перехода допустил наезд на 61-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.

В селе Октябрьское Усманского района 38-летний водитель «Рено», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ» под управлением 45-летнего мужчины. В результате водитель и пассажирка «Рено» от полученных травм скончались на месте.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1383 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 3, превышение скорости – 782, неиспользование ремней безопасности – 82, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 43.