Съёмочная группа «Жить здорово!» приезжала в Липецк без Елены Малышевой

О том, как проходили съёмки, GOROD48 рассказали в школе №35.

Как рассказали GOROD48 в школе №35, сегодня там побывала съёмочная группа программы «Жить здорово!». Из Москвы в Липецк приехали три человека, правда, самой ведущей Елены Малышевой не было.



- Журналистов "Первого канала" в школе сопровождали представители Управления здравоохранения Липецкой области, - отметили в школе. - Никаких выводов они не делали, простоя сняли, что в школе идут занятия в обычном режиме. Когда именно покажут сюжет про нашу школу - нам не сказали. Вообще, за последнюю неделю мы привыкли к визитёрам в нашей школе.



Напомним, 24 ноября из школы в Ссёлках экстренно госпитализировали в областную детскую больницу 28 человек. Дети жаловались на головокружение, головные боли, учащенное сердцебиение, тошноту и приступы панической атаки. Одна из версий - воздействие звукового мобильного приложения.



