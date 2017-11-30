ЦБ прогнозирует снижение внешнего долга РФ при новых санкциях США

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Возможный запрет резидентам США покупать российские ОФЗ приведет к тому, что внешний долг РФ может быть конвертирован во внутренний, полагают опрошенные «Известиями» эксперты из Центробанка.



В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В январе истекает срок, в течение которого американский минфин должен предложить конгрессу рекомендации по запрету на инвестиции в российский госдолг.

«Негативные последствия такого запрета могут быть нивелированы высоким спросом на ОФЗ со стороны банковского сектора, который заинтересован в высоколиквидных активах», — прокомментировали ситуацию в ЦБ.

Однако возможные санкции вызывают опасения у некоторых финансистов, поскольку массовая распродажа российских ОФЗ иностранными держателями может спровоцировать спрос на валюту и создаст риски для курса рубля.

Вместе с тем, спрос на российские госбумаги может вырасти со стороны инвесторов из стран БРИКС, считают аналитики из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».