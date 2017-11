Липчане присоединились к акции поддержки сборной России по хоккею

Детские школы по всей стране поддержали флешмоб.

Юные липецкие хоккеисты приняли участие во Всероссийском флешмобе поддержки сборной России «Мы хотим на Олимпиаду». Видео липчан было записано на льду, своё желание попасть на главные спортивные соревнования мира высказали воспитанники спортшколы 11. Ролик размещён в официальной группе Дворца спорта «Звездный».Флешмоб в поддержку участия россиян в Олимпиаде охватил уже десятки городов страны - Новгород, Брянск, Петрозаводск, наши миллионники, хотя стартовал только сегодня днём. Причина запуска флешмоба - настроения в Международном олимпийском комитете, который пачками отбирает медали у наших спортсменов и не прочь отказать россиянам в допуске на Олимпиаду. Ряд сборных стран-потенциальных соперников уже высказали своё мнение - «No Russia - no games”: без наших спортсменов соревнования не будут честными и полноценными.Накануне школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков запустил флешмоб в поддержку дисквалифицированных МОК российских спортсменов. Роман написал пост-обращение и разместил видео мамы Максима Вылегжанина на своей странице во «ВКонтакте» и создал сообщество в поддержку российских спортсменов.Флэшмоб с хэштегом No Russia, no Games! подхватили многие известные люди.