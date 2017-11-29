В центр помощи семье и детям поставляли некачественное молоко

Изготовитель некачественной продукции привлечен к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в Липецкой области привлечен к ответственности изготовитель некачественной продукции. ОАО «Елецкий городской молочный завод» было уведомлено управлением социальной защиты населения областного казенного учреждения «Долгоруковский Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» о поставке молока питьевого пастеризованного с массовой долей жира 3,2%, которое не соответствовало требованиям, установленным техническим регламентом «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

Было установлено, что ОАО «Елецкий городской молочный завод» не организовало проверку достоверности полученной информации, тем самым не выполнило требование Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», за что было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.