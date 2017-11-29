Общество

51 минуту назад

В центр помощи семье и детям поставляли некачественное молоко

3 238
#Роспотребнадзор #молоко
В центр помощи семье и детям поставляли некачественное молоко

Изготовитель некачественной продукции привлечен к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в Липецкой области привлечен к ответственности изготовитель некачественной продукции. ОАО «Елецкий городской молочный завод» было уведомлено  управлением социальной защиты населения областного казенного учреждения «Долгоруковский Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» о поставке молока питьевого пастеризованного с массовой долей жира 3,2%, которое не соответствовало требованиям, установленным техническим регламентом «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

Было установлено, что ОАО «Елецкий городской молочный завод» не организовало проверку достоверности полученной информации, тем самым не выполнило требование Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», за что было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.46.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3 238
#Роспотребнадзор #молоко

Комментарии (3)

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Ольга

34 минуты назад
Ну а что? Все съедят и выпьют. Не барья...
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321

35 минут назад
Ну что такого, некачественное молоко надо тоже куда-то девать.
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Антошка с ложкой

38 минут назад
За такие нарушения надо руководителей молзавода увольнять без права работать в пищевой промышленности до гробовой доски!!!
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