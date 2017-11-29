В школе №49 госпитализируют детей

Плохо себя почувствовали 7 детей.

В одном из корпусов школы №49 в данные минуты идёт госпитализация школьников. Эту информацию GOROD48 уже подтвердили в образовательном учреждении и в службе "Скорой помощи". И снова речь идёт о неком мобильном приложении.



ЧП произошло в корпусе Б на улице Вермишева, 16.



Как рассказала GOROD48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, плохо себя почувствовали 7 детей, и снова причиной недомогания называют мобильное приложение "Раздражающий звук".



Как сообщили GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, детей отвозят на "Скорой" в областную детскую больницу. При этом санитарные врачи не исключают варианта, что массовое недомогание может быть розыгрышем со стороны школьников.





