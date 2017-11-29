Происшествия

21 минуту назад

В школе №49 госпитализируют детей

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#госпитализация детей
В школе №49 госпитализируют детей

Плохо себя почувствовали 7 детей.

В одном из корпусов школы №49 в данные минуты идёт госпитализация школьников. Эту информацию GOROD48 уже подтвердили в образовательном учреждении и в службе "Скорой помощи". И снова речь идёт о неком мобильном приложении.

ЧП произошло в корпусе Б на улице Вермишева, 16. 

Как рассказала GOROD48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, плохо себя почувствовали 7 детей,  и снова причиной недомогания называют мобильное приложение "Раздражающий звук". 

Как сообщили GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, детей отвозят на "Скорой" в областную детскую больницу. При этом санитарные врачи не исключают варианта, что массовое недомогание может быть розыгрышем со стороны школьников. 


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#госпитализация детей

Комментарии (5)

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Дух Станиславского

1 минуту назад
Верю! Направить всех детей (и со Сселок тоже) в Щукинское и Щепкинское училище, стране нужны такие таланты! Пы. сы. Следакам: проверить, а не намечались ли контрольные? (в Сселках тоже)
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Ослы

7 минут назад
Нечего было вообще это приложение афишировать в новостях! Естественно у детей возникает интерес, вот и находят эти приложения!
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Ольга

8 минут назад
Неужели врачи столько всего повидавшие, не могут определить, действительно ли плохо ребёнку или он притворяется? Как вообще можно доверять врачам, если они не в силах в 21 веке причину массового недомогания определить? Или им не разрешают её разглашать? Скорее всего, реакция на какие - нибудь профилактические прививки, с очередной "чудо вакциной".
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Какая школа следующая?

12 минут назад
Дело "сселских оленей" пошло в народ(
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Липчанка

14 минут назад
ну началось!!
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