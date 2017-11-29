Липчанина задержали за автокражу в Москве

Злоумышленник лишил автомобиль зеркал.

Уроженец Липецкой области подозревается в краже зеркал с иномарки, сообщает полиция Москвы по Северо-Западному округу. Установлено, что злоумышленник тайно похитил с припаркованной на Таллинской улице машины заявителя боковые зеркала. Общий ущерб составил около 6 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции районного ОМВД был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 20-летний приезжий из Липецкой области, находящийся в столице на заработках и временно проживающий в ближнем Подмосковье. Материалами дела молодой человек полностью изобличен в краже.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.