Липчанам покажут выставку Церетели, иконы из музея Рублёва и Париж Тургенева

Что год культурный нам готовит: художественный музей анонсировал массу интересных проектов.

Утверждён план выставочной деятельности на 2018 год Липецкого областного художественного музея и его филиалов. В декабре этого-феврале следующего года в художественном музее состоится выставка «Золотая коллекция произведений художников Жостово, Федоскино». Экспозиция будет приурочена ко Дню Художника в Липецкой области, это совместный проект с Союзом художников России (Москва).

На февраль-март запланирована выставка Академии изящных искусств и школы акварели С.Андрияки к 100-летию окончания Первой мировой войны «Наша армия. Наши победы», на февраль-апрель - выставка заслуженного художника России, члена- корреспондента Российской академии художеств профессора Д.А. Слепушкина «В зеркале времён».

В апреле-мае в Липецке пройдёт персональная выставка действительного члена РАХ Елены Церетели (в рамках сотрудничества с Российской академией художеств).

В апреле-июне состоится выставка авторских работ Т. Шихаревой и Н. Коночука (Москва) «Путешествуя во времени».

В мае-сентябре липчанам покажут выставку из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева «Лики русской иконы».

В июле-сентябре будет работать экспозиция «Другое искусство» из фондов Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского».

В сентябре-декабре состоится выставка из фондов Липецкого областного художественного музея «Посвящение».

В сентябре-октябре планируется выставка «Севастопольские рассказы» к 190-летию со дня рождения Л. Толстого из фондов Государственного музея Л.Н.Толстого.

В ноябре-декабре пройдёт выставка произведений заслуженного художника России Виктора Лузанова к 80-летию автора (из фондов Липецкого областного художественного музея» и частной коллекции).

Отдел «Музей современной скульптуры» приготовил выставку «Скульптура ХХ века» - она запланирована на декабрь-февраль 2018 года, выставку художественных объектов Юрия и Алексея Потаповых (Липецк, из музейных и частных коллекций) — экспозиция будет развёрнута в марте- апреле.

Выставка скульптуры заслуженного художника России Р.А. Лысениной (гРязань, из авторской коллекции) пройдёт в апреле-июне.

В июле-сентябре будет представлена экспозиция «Я просто люблю человека…». Это выставка скульптуры народного художника России Юрия Гришко из фондов областного художественного музея и частных коллекций.

Выставка «Современная деревянная скульптура» (из фондов Государственного музейно- выставочного центра «РОСИЗО») запланирована на сентябрь-ноябрь.

Массу интересных проектов готовит и Музей В.С.Сорокина – Дом Мастера». Самый первый - «25 лет Дому Мастера» к 105-летию народного художника России Виктора Семеновича Сорокина запланирован уже на январь-февраль. В экспозицию войдут живопись, графика и скульптура из фондов Дома Мастера.

В марте-апреле в Доме мастера будет работать экспозиция «Дети в рисунках Жукова». Это выставка из фондов Елецкого городского краеведческого музея и его филиала «Дома-музея Н.Н. Жукова.

В апреле-мае из Москвы привезу экспозицию «Палитра жизни» Варвары Бубновой (1886-1983гг.). Это выставка из фондов «Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

В июне в Доме мастера пройдёт выставка «От негатива к позитиву», куда войдут фотографии и фотоаппараты из частной коллекции Г.И. Таравкова (Липецк).

В июле-сентябре состоится выставка рисунка народного художника России Виктора Иванова (графика и из фондов «Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина»).

«Увидеть Париж и не умереть» можно будет в сентябре-ноябре. Так называется выставка к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева из фондов Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское- Лутовиново».

XIV Липецкий пленэр художников ЦФО запланирован на ноябрь-декабрь.

Выставка «Виктор Сорокин. Евгений Сальников» из фондов музея и частных коллекций запланирована на декабрь.

Так же в январе-декабре пройдёт цикл выставок «Лирический пейзаж В.С.Сорокина».

10 новых выставок готовит «Картинная галерея им.Н.А.Сысоева» . Выставка «Петр Ганский. Живопись» (1867-1942 гг.) из фондов «Дома русского зарубежья им. А. Солженицына» будет работать в январе-феврале.

А в марте там покажут «Великолепный XX век». Это выставка живописи советских художников из фондов «Данковского городского центра культуры и досуга».

На апрель запланирована «Встреча» - выставка живописи члена СХР Н.С.Ульянова из Ефремовского районного художественно- краеведческого музея.

В мае покажут «Донские просторы» - выставку живописи из фондов Острогожского историко-художественного музея им.И.Н.Крамского, а в июне-июле - «Палитру жизни» Варвары Бубновой (1886-1983гг.). Эта выставка из фондов Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Выставка «В дар малой родине» члена Союза художников России В.И. Агафонова (из фондов Чаплыгинского краеведческого музея намечена на август.

Так же в программе выставочной деятельности галереи выставки «Акварели Николая Завадовского» (1888-1938гг.) , «Лирический пейзаж Вячеслава Терехова», «Самаркандские мотивы», «Землякам посвящается» - выставка лауреатов премии Н.А.Сысоева, посвящённая 100-летию со Дня рождения Н.А. Сысоева и Н.В. Скорубской.