18 минут назад
Уборку снега в Липецкой области координируют с помощью ГЛОНАСС
Для ликвидации последствий снегопада, начавшегося в ночь на 22 ноября, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Липецкой области задействовано 157 единиц дорожной техники, в том числе 108 комбинированных дорожных машин, 21 погрузчик, 15 грейдеров и 13 тракторов.
Все поступающие в единую диспетчерскую службу обращения и жалобы оперативно доводятся до соответствующих подрядных организаций, меры принимаются оперативно – передвижение техники координируется при помощи системы ГЛОНАСС.
По информации, поступившей от МБУ «Управление благоустройства города Липецка» для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на автомобильных дорогах города Липецка задействовано 92 единицы техники, в том числе 16 единиц, дополнительно привлеченных с ОАО «Автоколонна № 1498».
Светлана
гостья