Общество

18 минут назад

Уборку снега в Липецкой области координируют с помощью ГЛОНАСС

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#снегопад
Уборку снега в Липецкой области координируют с помощью ГЛОНАСС


Для ликвидации последствий снегопада, начавшегося в ночь на 22 ноября, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Липецкой области задействовано 157 единиц дорожной техники, в том числе 108 комбинированных дорожных машин, 21 погрузчик, 15 грейдеров и 13 тракторов.

Как сообщает управление дороги транспорта региона, ведутся работы по приведению в нормативное состояние основных магистралей и дорог, по которым осуществляются пассажирские перевозки общественным транспортом, после чего подрядные организации приступят к очистке второстепенных дорог. Остановок движения транспорта по причине неудовлетворительного состояния региональных дорог не зафиксировано.

Все поступающие в единую диспетчерскую службу обращения и жалобы оперативно доводятся до соответствующих подрядных организаций, меры принимаются оперативно – передвижение техники координируется при помощи системы ГЛОНАСС.

По информации, поступившей от МБУ «Управление благоустройства города Липецка» для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на автомобильных дорогах города Липецка задействовано 92 единицы техники, в том числе 16 единиц, дополнительно привлеченных с ОАО «Автоколонна № 1498».
2 157
#снегопад

Комментарии (2)

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Светлана

3 минуты назад
А давайте при помощи ГЛОНАС поищем мэра Серёжу Иванова, который во всех СМИ протрубил: "Липецк на 100% к зиме готов!"
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гостья

8 минут назад
Координируют? Приехали на Плеханова два трактора и пескоразбрасыватель, а на проезжей части все растаяло. Развернулись и уехали. Хоть бы пешеходную зону почистили - там месиво от людских ног.
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