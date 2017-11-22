27 минут назад
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей
Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на территории нашего региона.
В течение трех дней с 24 по 26 ноября в Липецке и области сотрудники ГИБДД в усиленном режиме будут выявлять пьяных водителей.
По статистике, за десять месяцев этого года на территории Липецкой области было зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий водителями в состоянии опьянения, в которых 46 человек погибли и 160 – получили различные травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Калдырь
гостья