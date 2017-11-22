Общество

27 минут назад

В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

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#пьяные за рулем
В предстоящие выходные автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на территории нашего региона.

В течение трех дней с 24 по 26 ноября в Липецке и области сотрудники ГИБДД  в усиленном режиме будут выявлять пьяных водителей.

По статистике, за десять месяцев этого года на территории Липецкой области было зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий водителями в состоянии опьянения, в которых 46 человек погибли и 160 – получили различные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

2 179
#пьяные за рулем

Комментарии (2)

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Калдырь

2 минуты назад
Никто никого выявлять не будет. Обычная ежедневная работа. А это очередная "пугалка". Они уже на пешеходных переходах всех повыявляли.
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гостья

11 минут назад
А что, до выходных будут пьяных за рулем отпускать? Почему у нас обязательная работа ГИБДД превращается в одноразовые акции?
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