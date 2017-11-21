Культура
сегодня, 13:51
Липчанам покажут «Оттепель» в искусстве
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В Липецке состоится межмузейный проект-фестиваль «Оттепель»
В декабре в Липецке состоится межмузейный проект-фестиваль «Оттепель». Как сообщают организаторы, «Оттепель» - межмузейный проект-фестиваль, который в столице с декабря 2016 по июнь 2017 года объединил несколько площадок: Музей Москвы, Третьяковку на Крымском валу, ГМИИ им. Пушкина и парк Горького. Так появилась выставка-воспоминание и размышление: «Оттепель: лицом к будущему».
Липчане увидят оригиналы картин Анатолия Зверева, Юло Соостера, Льва Кропивницкого, Евгения Рухина, Ильи Кабаков и многих других художников, которые стали творцами оттепели.
Фото vk.com
Липчане увидят оригиналы картин Анатолия Зверева, Юло Соостера, Льва Кропивницкого, Евгения Рухина, Ильи Кабаков и многих других художников, которые стали творцами оттепели.
Фото vk.com
165