Культура

сегодня, 13:51

Липчанам покажут «Оттепель» в искусстве

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#выставка #фестиваль
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Липчанам покажут «Оттепель» в искусстве

В Липецке состоится межмузейный проект-фестиваль «Оттепель»

В декабре в Липецке состоится  межмузейный проект-фестиваль «Оттепель». Как сообщают организаторы, «Оттепель» - межмузейный проект-фестиваль, который в столице с декабря 2016 по июнь 2017 года объединил несколько площадок: Музей Москвы, Третьяковку на Крымском валу, ГМИИ им. Пушкина и парк Горького. Так появилась выставка-воспоминание и размышление: «Оттепель: лицом к будущему».

Липчане увидят оригиналы картин Анатолия Зверева, Юло Соостера, Льва Кропивницкого, Евгения Рухина, Ильи Кабаков и многих других художников, которые стали творцами оттепели.  

Фото  vk.com
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#выставка #фестиваль
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