Общество

сегодня, 13:50

Обманутые дольщики Липецка вышли на митинг (ВИДЕО)

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#митинг #дольщики
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Обманутые дольщики Липецка вышли на митинг (ВИДЕО)

Десятки людей собрались на площади перед «Областным центром культуры, народного творчества и кино».

Сегодня в Липецке на площадке перед «Областным центром культуры, народного творчества и кино» проходит митинг обманутых дольщиков.

Сообщество «GOROD48» «ВКонтакте» вело с митинга прямую трансляцию.



Мероприятие заранее было согласовано с органами власти, поэтому проходит на законных основаниях. Призывы проявить гражданскую ответственность и явиться на митинг вместе с членами семьи, друзьями, соседями и просто сочувствующими этой проблеме распространялись в социальных сетях и собрали десятки неравнодушных.

На площади перед ОЦКНТ собрались около 50-ти дольщиков таких компаний как Су-10 «Липецкстрой», ЛИСК, «Экстртроймаш», "Велес",  и ряда других.

Напомним, что это не далеко не первая акция протеста в Липецке. Причиной тому ряд городских долгостроев. Одним из последних конфликт возник с «Эксстроймаша». В отношении фирмы в СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»). В его основе - заявление семи обманутых дольщиков, которые заплатили за жилье в одном из домов микрорайона «Европейский» более 11,6 млн рублей. Дольщики должны были въехать в построенный дом в августе этого года, но степень его готовности не превышает 50%.

Ранее вспыхивали скандалы с такими компаниями, как «Строй-Град». Претензии к организации предъявили 174 юридических и физических лица, в основном — это дольщики недостроенного дома на пересечении улиц Фрунзе и Неделина в Липецке.

72 региона направили в Минстрой "дорожные карты" по решению проблем дольщиков. В документах содержится информация о 830 объектах. По предварительным данным, в России сейчас насчитывается 38 154 обманутых дольщика. Премьер-министр подчеркнул, что главная задача - добиться того, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики.

По словам организаторов митинга, дольщики в Липецкой области обращались уже во все инстанции, органы власти, Следственный комитет и прокуратуру, и дважды Путину, но  их вопрос не решается. По словам организаторов, количество обманутых дольщиков в регионе очень сильно занижено. Их, порядка 6 тысяч человек – уверены организаторы, и получить они не могут 2000 квартир.

Один из руководителей стройорганизаций, директор ЛИСКа Олег Бойцов пришел на митинг. Он выступил перед собравшимися, сказал, что продолжается строительство 2 домов, где работают 48 человек.

Его митингующие перебивали криками, порой даже оскорбляли. Бойцов пообещал весной завершить строительство дома на Ударников и в Университетском. Дом на Б. Хмельницкого, по словам Бойцова, будет построен в 2019 году.

 

 

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9 1304
#митинг #дольщики
4

Комментарии (9)

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цирк

2 минуты назад
вот что значит фальсификация выборов-149 процентов
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Генерал Бикасов

6 минут назад
Бить этого Бойко,пока деньги не отдаст
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Липчанин.

сегодня, 15:06
Ну и что эти недотепы хотят сами отдали деньги машеникам! Кто проигрывает в козино тоже должны выходить на митинг и что-то требовать от государства.
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;]

сегодня, 14:56
Ну что, товарищи, на выборы придём? Будем голосовать головой? Посмотрим.
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для Вока

сегодня, 14:51
Не пукай ртом , не порть воздух.При каком бую здесь ЕР или другая партия , если люди ищут халяву? Долевщиков уже лет 20 по всей стране кидают, но липецкие с особым упорством продолжают лезть в эту мышеловку. А потом пищать Лезть и пищать.
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богатые люди города

сегодня, 14:39
судя по пришедшим на митинг, обманутых дольщиков почти нет
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вока

сегодня, 14:39
чё Вы ноете!!!! Дальше продолжайте голосовать за ЕР
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Лёнька

сегодня, 14:32
мммщики тоже выходили на митинги: верните наши деньги, мы не халявщики - мы партнёры... "Обманутые дольщики - позор власти!" причём здесь власть то? Что до сих пор и не поняли, что это ваш позор? Купили квартиру на стадии котлована, позарились на дешевизну, вот и забирайте ваш котлован. Вы купили именно котлован, квартиры вы не покупали
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мавроди

сегодня, 14:15
Лох - это судьба
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