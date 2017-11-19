Обманутые дольщики Липецка вышли на митинг (ВИДЕО)

Десятки людей собрались на площади перед «Областным центром культуры, народного творчества и кино».

Сегодня в Липецке на площадке перед «Областным центром культуры, народного творчества и кино» проходит митинг обманутых дольщиков.

Сообщество «GOROD48» «ВКонтакте» вело с митинга прямую трансляцию.









Мероприятие заранее было согласовано с органами власти, поэтому проходит на законных основаниях. Призывы проявить гражданскую ответственность и явиться на митинг вместе с членами семьи, друзьями, соседями и просто сочувствующими этой проблеме распространялись в социальных сетях и собрали десятки неравнодушных.

На площади перед ОЦКНТ собрались около 50-ти дольщиков таких компаний как Су-10 «Липецкстрой», ЛИСК, «Экстртроймаш», "Велес", и ряда других.

Напомним, что это не далеко не первая акция протеста в Липецке. Причиной тому ряд городских долгостроев. Одним из последних конфликт возник с «Эксстроймаша». В отношении фирмы в СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»). В его основе - заявление семи обманутых дольщиков, которые заплатили за жилье в одном из домов микрорайона «Европейский» более 11,6 млн рублей. Дольщики должны были въехать в построенный дом в августе этого года, но степень его готовности не превышает 50%.

Ранее вспыхивали скандалы с такими компаниями, как «Строй-Град». Претензии к организации предъявили 174 юридических и физических лица, в основном — это дольщики недостроенного дома на пересечении улиц Фрунзе и Неделина в Липецке.

72 региона направили в Минстрой "дорожные карты" по решению проблем дольщиков. В документах содержится информация о 830 объектах. По предварительным данным, в России сейчас насчитывается 38 154 обманутых дольщика. Премьер-министр подчеркнул, что главная задача - добиться того, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики.

По словам организаторов митинга, дольщики в Липецкой области обращались уже во все инстанции, органы власти, Следственный комитет и прокуратуру, и дважды Путину, но их вопрос не решается. По словам организаторов, количество обманутых дольщиков в регионе очень сильно занижено. Их, порядка 6 тысяч человек – уверены организаторы, и получить они не могут 2000 квартир.

Один из руководителей стройорганизаций, директор ЛИСКа Олег Бойцов пришел на митинг. Он выступил перед собравшимися, сказал, что продолжается строительство 2 домов, где работают 48 человек.

Его митингующие перебивали криками, порой даже оскорбляли. Бойцов пообещал весной завершить строительство дома на Ударников и в Университетском. Дом на Б. Хмельницкого, по словам Бойцова, будет построен в 2019 году.