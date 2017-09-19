Жертвами тихой охоты стали 28 человек

Чаще всего в больницу попадали, поев неизвестные грибы, рядовки и свинухи.

Как рассказали GOROD48 в отделе санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по последним данным, грибами в нашем регионе отравились уже 28 человек, в числе пострадавших двое детей до 14 лет. Летальных случаев отравления не было. Чаще всего в больницу попадали, поев неизвестные грибы, рядовки и свинухи.



Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, не только вредные и ядовитые грибы могут привести к отравлению: обычные съедобные грибы, являясь продуктами скоропортящимися, при неправильном хранении тоже могут вызвать отравление. Опасны и переросшие грибы, в которых накапливаются токсические вещества. Одна из причин отравлений грибами - плохое знание грибов вообще.



Правила по профилактике грибных отравлений весьма просты и их легко запомнить. Вот важнейшие из них. Собирать надо только те грибы, которые вы хорошо знаете. Незнакомые и сомнительные грибы брать не следует. Все собранные грибы необходимо тщательно осмотреть и рассортировать по видам. Если уж в лукошко попали незнакомые и сомнительные грибы, их следует выбросить. Грибы - продукт скоропортящийся, не откладывайте их переработку.



Не следует собирать старые, переросшие грибы, хотя они и не червивые. Для определения червивости гриба ножку сорванного гриба надо подрезать, еще лучше отделить ее от шляпки.



Кулинарной обработке грибы должны быть подвергнуты не позже чем через сутки после сбора. Остерегайтесь повторного использования и разогревания грибных блюд, особенно с картофелем. Отравления чаще всего происходят от испортившейся или неправильно приготовленной грибной пищи, а не от ядовитых грибов.Не храните соленые грибы в оцинкованной и алюминиевой посуде.



Ни в коем случае нельзя пробовать на вкус неизвестный гриб. Нельзя есть грибы сырыми. В грибную пору не оставляйте детей одних в лесу или в парке. Предупредите их, чтобы они не трогали грибов без вашего ведома. В лесу не стоит употреблять в пищу наспех приготовленные грибные шашлыки, поджарки и похлебки. Отравиться можно условно съедобными грибами, если их неправильно приготовить.



Употребление грибов домашнего консервирования может привести к ботулизму. Дело в том, что возбудители ботулизма, попавшие на грибы из почвы, хорошо развиваются при отсутствии кислорода, то есть в герметически закупоренных банках, и образуют очень сильный токсин. Чтобы избежать этих отравлений, грибы не следует закатывать металлическими крышками, а только закрывать плотно бумагой и хранить на холоде.



Основными признаками ботулизма являются головная боль, головокружение, боли в области желудка, сухость во рту, ухудшение зрения (туман и двоение), зрачки слабо реагируют на свет, походим шаткая, веки опущены, движение рук затруднено, температура нормальная. При появлении хотя бы одного-двух из указанных признаков нужно срочно обратиться к врачу, ввести специальную сыворотку.

