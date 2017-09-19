В Липецке школьника ударили ножом в спину

Мальчишку отправил на больничную койку бывший одноклассник.

В прошлое воскресенье, днем, в больницу «Липецк-Мед» на своих ногах пришел десятиклассник одной из школ города и сообщил, что его ударили ножом в спину.



Медики диагностировали у подростка проникающее колотое ранение грудной клетки и тут же прооперировали. В настоящее время жизнь и здоровье 16-летнего школьника вне опасности.



Как стало известно GOROD48, подростка во время совместного времяпрепровождения ткнул ножом его бывший одноклассник, ныне - учащийся одного из колледжей города. Как рассказали GOROD48 в школе, где учится потерпевший, мальчишки были друзьями (оба участника происшествия характеризуются положительно).



Что побудило учащегося колледжа схватиться за нож, устанавливает следствие, которое ведут сотрудники ОП-6 УМВД РФ по Липецку.

