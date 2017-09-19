Происшествия

29 минут назад

В Липецке школьника ударили ножом в спину

2 257
1

Мальчишку отправил на больничную койку бывший одноклассник.

В прошлое воскресенье, днем, в больницу «Липецк-Мед» на своих ногах пришел десятиклассник одной из школ города и сообщил, что его ударили ножом в спину. 

Медики диагностировали у подростка проникающее колотое ранение грудной клетки и тут же прооперировали. В настоящее время жизнь и здоровье 16-летнего школьника вне опасности.

Как стало известно GOROD48, подростка во время совместного времяпрепровождения ткнул ножом его бывший одноклассник, ныне - учащийся одного из колледжей города. Как рассказали GOROD48 в школе, где учится потерпевший, мальчишки были друзьями (оба участника происшествия характеризуются положительно).

Что побудило учащегося колледжа схватиться за нож, устанавливает следствие, которое ведут сотрудники ОП-6 УМВД РФ по Липецку.
2 257
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ванильная

14 минут назад
Встретились два школьных друга. Да, не виделись давно. Разошлись, один с ножом.
ответить

Мария

15 минут назад
Вот! А это ище вашу мерзкую матильду не начали показывать. Толи ище будит!
ответить

Еще в рубрике

Сергей Пахомов захотел купить свободу за 5 000 000 рублей
#игорный бизнес #казино #Сергей Пахомов
Сергей Пахомов захотел купить свободу за 5 000 000 рублей

51 минуту назад

Происшествия
Непознанный труп нашли в заброшенном доме на проспекте Мира
#труп #тело
1
Непознанный труп нашли в заброшенном доме на проспекте Мира

сегодня, 11:32

Происшествия
Родные семьи, погибшей на трассе Липецк-Елец, ищут свидетелей аварии
#авария #ДТП
Родные семьи, погибшей на трассе Липецк-Елец, ищут свидетелей аварии

сегодня, 10:18

Происшествия
Пожилой велосипедист попал под колеса «Лады»
#авария #ДТП
Пожилой велосипедист попал под колеса «Лады»

сегодня, 08:55

Происшествия
Смертельную аварию на Ангарской зафиксировал регистратор
#дтп #видерегистратор
12
Смертельную аварию на Ангарской зафиксировал регистратор

вчера, 20:23

Происшествия
Тракторы без техосмотра и водители без прав разъезжают по дорогам региона
#проверка #трактор
6
Тракторы без техосмотра и водители без прав разъезжают по дорогам региона

вчера, 18:23

Происшествия