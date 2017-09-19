Происшествия
29 минут назад
В Липецке школьника ударили ножом в спину
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Мальчишку отправил на больничную койку бывший одноклассник.
В прошлое воскресенье, днем, в больницу «Липецк-Мед» на своих ногах пришел десятиклассник одной из школ города и сообщил, что его ударили ножом в спину.
Медики диагностировали у подростка проникающее колотое ранение грудной клетки и тут же прооперировали. В настоящее время жизнь и здоровье 16-летнего школьника вне опасности.
Как стало известно GOROD48, подростка во время совместного времяпрепровождения ткнул ножом его бывший одноклассник, ныне - учащийся одного из колледжей города. Как рассказали GOROD48 в школе, где учится потерпевший, мальчишки были друзьями (оба участника происшествия характеризуются положительно).
Что побудило учащегося колледжа схватиться за нож, устанавливает следствие, которое ведут сотрудники ОП-6 УМВД РФ по Липецку.
Медики диагностировали у подростка проникающее колотое ранение грудной клетки и тут же прооперировали. В настоящее время жизнь и здоровье 16-летнего школьника вне опасности.
Как стало известно GOROD48, подростка во время совместного времяпрепровождения ткнул ножом его бывший одноклассник, ныне - учащийся одного из колледжей города. Как рассказали GOROD48 в школе, где учится потерпевший, мальчишки были друзьями (оба участника происшествия характеризуются положительно).
Что побудило учащегося колледжа схватиться за нож, устанавливает следствие, которое ведут сотрудники ОП-6 УМВД РФ по Липецку.
2 257
Ванильная
Мария