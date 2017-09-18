Общество
сегодня, 13:00
Липецкий активист ЛДПР обвинил Владимира Жириновского в жмотстве
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«Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи с тратами 62 000 рублей на агитацию на выборах».
Отпетый борец с местечковой коррупцией Юрий Сухотерин из села Доброго, координатор Добровского РМО ЛДПР, депутат Борисовского сельсовета Добровского района, через GOROD48 обратился к председателю ЛДПР с открытым письмом. Юрий Сухотерин решил спросить у известного однопартийца, почему ему, активисту, добившемуся на последних выборах в Госдуму второго общепартийного места на выборах для либеральных демократов после «ЕР», вот уже полгода не выплачивают ежемесячных 5 тысяч рублей?
«Уважаемый Владимир Вольфович!
На протяжении последних шести месяцев ЦА ЛДПР не выплачивает мне РМП (разовую материальную помощь) в размере 5000 рублей в месяц, которой поощряются за работу координаторы местных отделений.
По данному вопросу я обратился к координатору Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолию Емельянову. Он пояснил мне, что имеется указание ЦА ЛДПР не выплачивать мне РМП в связи с моим возрастом. Мне 63 года.
После данного разъяснения я самостоятельно обратился в ЦА ЛДПР, где мне подтвердили, что РМП не выплачивается и не будет выплачиваться в связи с возрастом по указанию Председателя ЛДПР В.В. Жириновского.
Вместе с тем, в Уставе партии я не обнаружил никаких ограничений в партийной деятельности, связанных с возрастом, и полагаю, что для всех партийных активистов должны существовать равные возможности в независимости от возраста. Так, в прошлом году в партии широко отмечалось Ваше 70-летие и Ваш возраст не мешает Вам руководить работой партии, заниматься депутатской деятельностью, участвовать в выборах, в том числе президентских.
Считаю личным оскорблением то, что я подвергнут дискриминации по возрастному признаку внутри партии. В разное время я неоднократно участвовал в выборах в нашем регионе, как кандидат от ЛДПР. Избирался депутатом Добровского райсовета по одномандатному округу. В августе 2011 года на меня было совершено покушение в связи с моей партийной деятельностью, которое едва не стоило мне жизни.
Также хочу проинформировать Вас о том, что летом 2016 года, участвуя в выборах депутатов облсовета и агитируя за ЛДПР на выборах в Госдуму, я не однократно обращался в штаб-квартиру регионального отделения с просьбой предоставить мне агитационную продукцию, либо выделить средства на ее изготовление. От заместителя координатора ЛРО ЛДПР Артура Яськова я получил ответ, что ни агитационной продукции, ни денег у регионального отделения нет. В результате я был вынужден заказать и оплатить агитационный материал из собственных средств в размере 62 000 рублей. После выборов в письменной форме я неоднократно обращался в ЦА ЛДПР с просьбой компенсировать хотя бы часть затрат, поскольку нахожусь в стесненном материальном положении. В оказании помощи мне было отказано, а живу я только на одну пенсию.
При этом из Ваших интервью мне стало известно, что ежегодно на нужды партии Вы тратите 1 млрд рублей. Также из сообщений в СМИ мне стало известно, что на предприятии бывшего координатора ЛРО ЛДПР Максима Халимончука и его компаньона депутата-единоросса Антона Сидорова сгнили тонны агитационной продукции, предназначавшейся для агитации на выборах в Госдуму 2016 года.
Прошу Вас принять справедливое решение и оказать мне материальную помощь в связи с тратами 62 000 рублей на агитацию на выборах, так как я был введен в заблуждение тем, что у ЛДПР нет средств на ведение избирательной кампании в Липецкой области. Если бы я знал, что на окраине Липецка гниют тонны агитпродукции, я никогда бы не стал заказывать агитацию из собственных средств. Также я прошу выплатить мне РМП за время моего координаторства, поскольку я выполняю все партийные распоряжения и веду активную партийную работу не хуже, чем мои более молодые однопартийцы. Надеюсь, что невыплата РМП людям пенсионного возраста это не просто Ваша жадность. Также прошу ознакомить меня с партийными документами, накладывающими возрастные ограничения на деятельность в ЛДПР для принятия дальнейшего решения о возможной работе и членстве в партии.
Поскольку письма, с которыми я обращаюсь к Вам, до Вас не доходят. Я также планирую направить это письмо через других депутатов Госдумы, а также приемную Президента России.
С уважением, координатор Добровского РМО ЛДПР Ю.Н. Сухотерин».
«Уважаемый Владимир Вольфович!
На протяжении последних шести месяцев ЦА ЛДПР не выплачивает мне РМП (разовую материальную помощь) в размере 5000 рублей в месяц, которой поощряются за работу координаторы местных отделений.
По данному вопросу я обратился к координатору Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолию Емельянову. Он пояснил мне, что имеется указание ЦА ЛДПР не выплачивать мне РМП в связи с моим возрастом. Мне 63 года.
После данного разъяснения я самостоятельно обратился в ЦА ЛДПР, где мне подтвердили, что РМП не выплачивается и не будет выплачиваться в связи с возрастом по указанию Председателя ЛДПР В.В. Жириновского.
Вместе с тем, в Уставе партии я не обнаружил никаких ограничений в партийной деятельности, связанных с возрастом, и полагаю, что для всех партийных активистов должны существовать равные возможности в независимости от возраста. Так, в прошлом году в партии широко отмечалось Ваше 70-летие и Ваш возраст не мешает Вам руководить работой партии, заниматься депутатской деятельностью, участвовать в выборах, в том числе президентских.
Считаю личным оскорблением то, что я подвергнут дискриминации по возрастному признаку внутри партии. В разное время я неоднократно участвовал в выборах в нашем регионе, как кандидат от ЛДПР. Избирался депутатом Добровского райсовета по одномандатному округу. В августе 2011 года на меня было совершено покушение в связи с моей партийной деятельностью, которое едва не стоило мне жизни.
Также хочу проинформировать Вас о том, что летом 2016 года, участвуя в выборах депутатов облсовета и агитируя за ЛДПР на выборах в Госдуму, я не однократно обращался в штаб-квартиру регионального отделения с просьбой предоставить мне агитационную продукцию, либо выделить средства на ее изготовление. От заместителя координатора ЛРО ЛДПР Артура Яськова я получил ответ, что ни агитационной продукции, ни денег у регионального отделения нет. В результате я был вынужден заказать и оплатить агитационный материал из собственных средств в размере 62 000 рублей. После выборов в письменной форме я неоднократно обращался в ЦА ЛДПР с просьбой компенсировать хотя бы часть затрат, поскольку нахожусь в стесненном материальном положении. В оказании помощи мне было отказано, а живу я только на одну пенсию.
При этом из Ваших интервью мне стало известно, что ежегодно на нужды партии Вы тратите 1 млрд рублей. Также из сообщений в СМИ мне стало известно, что на предприятии бывшего координатора ЛРО ЛДПР Максима Халимончука и его компаньона депутата-единоросса Антона Сидорова сгнили тонны агитационной продукции, предназначавшейся для агитации на выборах в Госдуму 2016 года.
Прошу Вас принять справедливое решение и оказать мне материальную помощь в связи с тратами 62 000 рублей на агитацию на выборах, так как я был введен в заблуждение тем, что у ЛДПР нет средств на ведение избирательной кампании в Липецкой области. Если бы я знал, что на окраине Липецка гниют тонны агитпродукции, я никогда бы не стал заказывать агитацию из собственных средств. Также я прошу выплатить мне РМП за время моего координаторства, поскольку я выполняю все партийные распоряжения и веду активную партийную работу не хуже, чем мои более молодые однопартийцы. Надеюсь, что невыплата РМП людям пенсионного возраста это не просто Ваша жадность. Также прошу ознакомить меня с партийными документами, накладывающими возрастные ограничения на деятельность в ЛДПР для принятия дальнейшего решения о возможной работе и членстве в партии.
Поскольку письма, с которыми я обращаюсь к Вам, до Вас не доходят. Я также планирую направить это письмо через других депутатов Госдумы, а также приемную Президента России.
С уважением, координатор Добровского РМО ЛДПР Ю.Н. Сухотерин».
3 503
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