Cлово «Россия» сложили в Липецке несколько раз

В школах прошла воспитательная акция.

В школах Липецка сегодня состоялся День единых действий, который дал старт городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с флажками, шарами выходили школьники на торжественные линейки. Звучали стихи о России, Россию славили в песнях, России посвящали танцы.

Ребятам рассказали о проектах, запланированных в рамках акции «Мой выбор – будущее России», и пригласили их к активному участию в конкурсных мероприятиях. В финале Дня единых действий во многих учреждениях можно было увидеть сложенное детьми и педагогами слово «Россия».

Крупномасштабные городские воспитательные акции, в которых принимают участие обучающиеся, их родители, педагоги и представители общественности, проводятся департаментом образования администрации города Липецка с 2005 года. Инициатором проведения акции выступила Ассамблея родительской общественности города Липецка. Интерес к воспитательным акциям растет – за последние три года в них приняли участие более 350 тысяч человек.

А накануне в Липецке прошло организационное заседание нового состава городского Совета лидеров ученического самоуправления и детского движения. Оно состоялось в Доме детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова. В нем приняли участие около 100 человек. Ребята подготовили фотосушку, которая представляла собой отчет о мероприятиях за год и концерт, в ходе которого в творческой форме рассказали о деятельности Совета. Лидеры также присоеденились к флешмобу и выстроились в виде больших букв "Россия", чем ознаменовали открытие городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!».

Официальной датой создания городского Совета лидеров считается 11 января 2008 года. Инициатива создания Совета возникла у группы старшеклассников и была поддержана департаментом образования и Ассамблеей родительской общественности Липецка. С тех пор на базе ДДТ «Городской» им. С. А. Шмакова, в системе государственно – общественного управления образования города функционирует городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского движения, который объединяет представителей образовательных учреждений города Липецка, делегированных для решения важных вопросов детского самоуправления, и является координирующим органом. В 2018 году Городскому Совету лидеров исполняется 10 лет.

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