Общество

сегодня, 16:32

Cлово «Россия» сложили в Липецке несколько раз

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#образование
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Cлово «Россия» сложили в Липецке несколько раз

В школах прошла воспитательная акция.

В школах Липецка сегодня состоялся День единых действий, который дал старт городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с флажками, шарами выходили школьники на торжественные линейки. Звучали стихи о России, Россию славили в песнях, России посвящали танцы. 

Ребятам рассказали о проектах, запланированных в рамках акции «Мой выбор – будущее России», и пригласили их к активному участию в конкурсных мероприятиях. В финале Дня единых действий во многих учреждениях можно было увидеть сложенное детьми и педагогами слово «Россия».

Крупномасштабные городские воспитательные акции, в которых принимают участие обучающиеся, их родители, педагоги и представители общественности, проводятся департаментом образования администрации города Липецка с 2005 года. Инициатором проведения акции выступила Ассамблея родительской общественности города Липецка. Интерес к воспитательным акциям растет – за последние три года в них приняли участие более 350 тысяч человек.

А накануне в Липецке прошло организационное заседание нового состава городского Совета лидеров ученического самоуправления и детского движения. Оно состоялось   в Доме детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова.  В нем приняли участие около 100 человек. Ребята подготовили фотосушку, которая представляла собой  отчет о мероприятиях за год и концерт, в ходе которого в творческой форме рассказали о деятельности Совета. Лидеры также присоеденились к  флешмобу и выстроились в виде больших букв "Россия", чем ознаменовали открытие городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!». 

Официальной датой создания городского Совета лидеров считается 11 января 2008 года. Инициатива создания Совета возникла у группы старшеклассников и была поддержана департаментом образования и Ассамблеей родительской общественности  Липецка. С тех пор на базе ДДТ «Городской» им. С. А. Шмакова, в системе государственно – общественного управления образования города функционирует городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского движения, который объединяет представителей образовательных учреждений города Липецка, делегированных для решения важных вопросов детского самоуправления, и является координирующим органом. В 2018 году Городскому Совету лидеров исполняется 10 лет.

Фото  doal.ru


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#образование
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Комментарии (12)

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Щирый

15 минут назад
Ну вот хохлов и догнали. Рука-лицо
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Мен

28 минут назад
Красавчики, так держать. Старикам не понять судя по комментариям)))
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пора ответить

37 минут назад
СССР., воры и криминал просто так власть не отдадут. нужно забивать стрелку и разборку с народом.
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на районе ложили

40 минут назад
и что дальше ?
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Димон

сегодня, 19:24
48 школа г. Липецка
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Марат

сегодня, 18:20
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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21 век

сегодня, 18:11
Новая реальность-горизонтальная,без лидера!
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Олимп

сегодня, 18:10
Совет Лидерам, бесплатно.Ваш совет -нахерникому не нужен!
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Ударим автопробегом по бездорожью

сегодня, 18:08
Идей-ноль! Смысла-ноль! Чувствуется слаженная работа бывших комсомольцев-очковтирателей.А контор-ассамблей расплодилось-море.Кпугом одни дармоеды.Совет Лидеров-это что? Кто все эти люди? Каким макаром они оказались лидерами?Родина моя,ты сошла с ума!
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Тьфу блин

сегодня, 18:02
Дурачье заняться нечем камушки таскать. И глав ред Город48 такой же тупорылый описывает это. Наверное Королев уже не знает как из нищеты народ вывести, решил свою тупость применить на школьниках. Идиотизм
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