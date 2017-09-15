Общество

сегодня, 11:29

Липецкие коммунисты просят отменить результаты выборов

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#выборы
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Липецкие коммунисты просят отменить результаты выборов

Они написали заявление на имя Эллы Памфиловой.

Липецким обкомом КПРФ направлено заявление в ЦИК РФ с требованием отмены итогов голосования по двум одномандатным избирательным округам №12 и №22 на дополнительных выборах в Липецкий городской Совет депутатов.

- На избирательных участках одномандатного избирательного округа №12 досрочно проголосовало 407 человек из 1571 проголосовавших в общей сложности на всех избирательных участках данного округа (явка 13,5%), что составят почти 26% от пришедших на выборы или 3,5% от всех избирателей, зарегистрированных в округе, - сообщает первый секретарь Липецкого обкомома КПРФ Николай Разворотнев в заявлении на имя председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. - На избирательных участках одномандатного избирательного округа №22 досрочно проголосовало 526 человек из 1545 проголосовавших в общей сложности на всех избирательных участках данного округа (явка 15,4%), что составят почти 34% от пришедших на выборы или 5,3% от всех избирателей, зарегистрированных в округе.

Кандидатом по одномандатному округу №12 Юрием Бурковым была подана жалоба в ЦИК РФ, в которой он указывает на то, что массовое досрочное голосование началось сразу после проведения встречи родителей школы №68 с кандидатом Екатериной Донских.

Так же в своём заявлении к Элле Памфиловой липецкие коммунисты указывают на то, что на избирательные участки округа №22 в дни досрочного голосования ежедневно массово свозились асоциальные группы лиц. Коммунисты полагают, что их голоса могли скупаться. А в день голосования о результатам опроса на выходе из избирательных участков лидировал иной кандидат, а не тот, кто победил.

Коммунисты считают, что досрочное голосование использовалось как инструмент фальсификации результатов выборов. Указывают они и на другие нарушения.



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#выборы
2

Комментарии (5)

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Петрович

27 минут назад
"массово свозили асоциальные группы лиц" - не пойму, депутатов с чиновниками что-ли привозили?
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ff1

43 минуты назад
Правильно сделали!
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автопарк

44 минуты назад
каждый делает своё - вы не ходите на выборы, мы принимаем для себя бюджет и пилим.
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Вопросик

49 минут назад
Гость, нет ! Никто и нично не мешал Разворотневу мобилизовать своих сторонников и провести достойную агитацию ! Никаких не было проблем сделать видео и аудио фиксацию "лиц из асоциальных групп " !
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Гость

53 минуты назад
Никаких сомнений, что выборы липовые. Не знаю никого, кто голосовал бы по нашему округу за едроса, но он все равно победил.
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