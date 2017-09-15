Липецкие самолеты участвуют в учениях «Запад-2017»

Липецкие летчики сопровождают на самолетах тяжелые стратегические бомбардировщики

«Липецкому авиацентру в рамках учений «Запад-2017» была поставлена задача перебазироваться на оперативный аэродром Пушкин с последующим выполнением учебно-боевых задач. Боевое задание пилотов заключалось в сопровождении бомбардировщиков Ту-22М3.

Пилоты в кратчайшие сроки провели подготовку, после чего выполнили практическую часть данной задачи, сопроводив самолеты в район выполнения боевого задания», сообщает телеканал «Звезда».

«Запад-2017» — совместное стратегическое учение Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь, проходящие с 14 по 20 сентября 2017 года. По официальным данным, в учении принимают участие до 13 тыс. военнослужащих.

Учения является плановым мероприятием и проводится раз в два года в соответствии с Решением Президента Российской Федерации и Президента Республики Беларусь от 29 сентября 2009 года.

Учениями «Запад-2017» руководят начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

Организаторы военных учений придумали три «страны-агрессора»: Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые нападают на Беларусь. Вейшнорию поместили в западной части Белоруссии, Весбарию — на территории Литвы и Латвии, Лубению расположили в Литве и Польше.

Цель военного учения — проверка возможности России и Беларуси обеспечения безопасности Союзного государства, его готовности к отражению возможной агрессии, а также повышение слаженности органов военного управления, полевой и воздушной выучки соединений и воинских частей.

На учения «Запад-2017» приглашены международные наблюдатели от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, НАТО. Также в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске приглашение получили представители делегации ОБСЕ из США.