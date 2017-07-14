В Липецком зоопарке поселились 23 крапчатых суслика

В Липецком зоопарке пополнение – туда на постоянное место жительства переехали 23 крапчатых суслика. Их зверинцу передали воронежские биологи, которые первыми сумели осуществить разведение этих редких зверьков в неволе.

По словам биологов, крапчатый суслик, ещё в прошлом веке обитавший на огромной территории от Волги до Дуная, сегодня практически перестал встречаться. В результате вид впервые появится на страницах «Красной книги России», в её новом переиздании.

Воронежские биологи сумели найти одну из последних крупных колоний сусликов. В вольерах зверьки начали давать потомство. После чего подросших грызунов выпускали на место новой колонии, сообщают "Вести-Воронеж".

В подходящих условиях и в безопасности от хищников для новосёлов даже копали норы. Теперь ещё один этап эксперимента – сумеют ли суслики жить на территории зверинца. Там специально для них планируют насыпать целый земляной холм.

- Рано или поздно всё равно к этому кто-то пришёл бы и мы подумали-подумали и не отказали зоопарку. Если это будет удачный опыт, то это будет прорыв. Если, по разным причинам, не удачным, опыт есть опыт, всё может быть. Это будет ещё одно доказательство того, что в зоопарке эти зверьки даже при хорошем уходе не живут и настраиваться нужно исключительно на разведение в природе, сообщил биолог Сергей Сапельников.

